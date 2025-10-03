走行中に6倍速充電！ Jackery初の車載チャージャー

Jackery Drive Charger 600W

乗用車・SUV・キャンピングカーなどで活用

「Jackery Drive Charger 600W」の設置イメージ

Jackery Japanは9月29日に、「Jackery」初となる車載用チャージャー「Jackery Drive Charger 600W」の販売を開始した。価格は6万6000円で、10月29日までの期間は発売記念セールとして、45％オフで販売している。「Jackery Drive Charger 600W」は、最大600Wの高出力によって、一般的なシガーソケットと比較して6倍超のスピードでポータブル電源を充電できる。ACC（アクセサリー電源）連携と電圧検知機能を通じて、車両の状態を自動で判断して充電の開始・停止が可能なスマート制御を行うことで、車への負荷を抑えられる。また、過電圧や過放電を防止する機能を備えているので、車両やポータブル電源への負荷を抑えつつ、安全かつ安定して使用できる。さらに、40dB未満の動作音を実現する静音設計を採用しているため、車内を静かに保てる。また、本体は放熱性に優れた金属製なので、長時間の走行でも機器内部の温度上昇が抑えられ、移動中も快適な使用が可能になる。12Vおよび24V車両の両方に対応しているため、乗用車やSUV、キャンピングカーなど幅広い車種で活用できる。また、マイナス20℃～プラス60℃の幅広い動作温度に対応するとともに、IP40相当の防じん性能を備えており、真夏の炎天下や冬の寒冷地、埃っぽい環境でも安定して稼働し、さまざまなシーンで安心して使える。