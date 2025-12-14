新年はARで開運！ XREALが福袋を200セット限定で販売

次世代ARグラスが入っている福袋を数量限定で販売

特別なセットをランダムで購入できる

お楽しみ福袋

（「Beam Pro」と「XREAL One」入り）

わくわく福袋

（「XREAL Hub」と「XREAL One」入り）

笑門来福袋

（保温コーヒーカップ／磁吸カードケース／万年カレンダーから2点と、「XREAL One」入り）

XREAL One

XREALは12月11日～2026年1月5日23時59分の期間、次世代ARグラスが含まれる「幸せを呼ぶ――開運福袋」を、公式オンラインショップおよびAmazon.co.jpにて、200セット限定で販売する。価格は5万6980円。「幸せを呼ぶ――開運福袋」では、同社の提供する次世代ARグラス「XREAL One」を含む、特別なセットをランダムで購入できる。ラインアップは以下の通り。「XREAL One」は、「XREAL Air 2 Pro」「XREAL Air 2 Ultra」に搭載された3段階の調光機能を継承しつつ、自社開発チップ「XREAL X1」を搭載し、単体で3DoF固定大画面体験とモード切り替えが可能な次世代ARグラス。