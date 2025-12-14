新年はARで開運！ XREALが福袋を200セット限定で販売

販売戦略

2025/12/14 09:00

　XREALは12月11日～2026年1月5日23時59分の期間、次世代ARグラスが含まれる「幸せを呼ぶ――開運福袋」を、公式オンラインショップおよびAmazon.co.jpにて、200セット限定で販売する。価格は5万6980円。

次世代ARグラスが入っている福袋を数量限定で販売

特別なセットをランダムで購入できる

　「幸せを呼ぶ――開運福袋」では、同社の提供する次世代ARグラス「XREAL One」を含む、特別なセットをランダムで購入できる。

　ラインアップは以下の通り。
 
お楽しみ福袋
（「Beam Pro」と「XREAL One」入り）
 
わくわく福袋
（「XREAL Hub」と「XREAL One」入り）
 
笑門来福袋
（保温コーヒーカップ／磁吸カードケース／万年カレンダーから2点と、「XREAL One」入り）

　「XREAL One」は、「XREAL Air 2 Pro」「XREAL Air 2 Ultra」に搭載された3段階の調光機能を継承しつつ、自社開発チップ「XREAL X1」を搭載し、単体で3DoF固定大画面体験とモード切り替えが可能な次世代ARグラス。
 
XREAL One

注目の記事

外部リンク