新年はARで開運！ XREALが福袋を200セット限定で販売

XREALは12月11日～2026年1月5日23時59分の期間、次世代ARグラスが含まれる「幸せを呼ぶ――開運福袋」を、公式オンラインショップおよびAmazon.co.jpにて、200セット限定で販売する。価格は5万6980円。
ラインアップは以下の通り。
「XREAL One」は、「XREAL Air 2 Pro」「XREAL Air 2 Ultra」に搭載された3段階の調光機能を継承しつつ、自社開発チップ「XREAL X1」を搭載し、単体で3DoF固定大画面体験とモード切り替えが可能な次世代ARグラス。
特別なセットをランダムで購入できる「幸せを呼ぶ――開運福袋」では、同社の提供する次世代ARグラス「XREAL One」を含む、特別なセットをランダムで購入できる。
外部リンク
- XREAL＝https://www.xreal.com/jp
- 「XREAL One」＝https://next.xreal.com/jp/one/
- 「幸せを呼ぶ――開運福袋」販売ページ（公式オンラインショップ）＝https://jp.shop.xreal.com/products/xreal2025luckybag
- 「幸せを呼ぶ――開運福袋」販売ページ（Amazon.co.jp）＝https://www.amazon.co.jp/XREAL-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9-%E7%A6%8F%E8%A2%8B%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%EF%BD%9C%E6%9C%80%E5%A4%A7367%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E5%A4%A7%E7%94%BB%E9%9D%A2%EF%BC%8F120Hz%EF%BC%8F%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%ADOLED%E6%90%AD%E8%BC%89%EF%BD%9CBeam-Pro%EF%BC%8FHub%EF%BC%8F%E5%B0%8F%E7%89%A92%E7%82%B9-%E3%81%84%E3%81%9A%E3%82%8C%E3%81%8B%E5%B0%81%E5%85%A5%EF%BD%9C2025%E2%80%932026/dp/B0G644W2QQ