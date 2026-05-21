エアコンと併用で一年中活躍するサーキュレーター、上下・左右同時の「立体首振り」機能搭載

ANGL-AFA15-A-W／GY／PB

前後のガード、羽根を簡単に外せてお手入れしやすい

立体首振りに対応し、用途に合わせた風向き調整が可能

前ガード、羽根、後ろガードは簡単に取り外せる

本体のベース部分に設けられた液晶パネルと操作部（左）と、

付属リモコン

5色のカラーバリエーションを用意

エディオンは5月22日に、プライベートブランド「e angle」から発売されるサーキュレーター「ANGL-AFA15-A-W／GY／PB」の販売を、「エディオン」全店および公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」で開始する。カラーは、ホワイト、グレー、ピンクベージュの3色。価格は6980円。「ANGL-AFA15-A-W／GY／PB」は、上下首振りと左右首振りが独立したボタンで操作でき、上下首振りと左右首振りを同時に動かせる「立体首振り」機能を搭載したサーキュレーター。冷暖房時の循環や、部屋干し、換気といった用途に合わせて風向き調整が可能で、手動での上下方向の角度調節（3段階）にも対応している。本体の前ガード、羽根、後ろガードは簡単に取り外せるためお手入れしやすい。また、羽根には静電気防止加工を施しているので、ホコリの付着を抑えられ、清潔な風を送れる。ベース部分には、操作状況をひと目で確認できる液晶パネルを搭載する。さらに、最後に操作してから8時間で自動的に停止する「切り忘れ防止自動OFF」機能や、前回の設定を記憶するメモリー機能などを備えるほか、離れた場所からでも操作可能なリモコンが付属している。