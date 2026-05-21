天井すっきりのムラなし光で部屋が広く見える、薄型LEDシーリングライト発売

Paneeel SUPER SLIM

明るさと色を自由に調整できる

フラットパネルを採用し、間接光機能も搭載

光の色の無段階調節にも対応

ドウシシャは5月19日に、LEDシーリングライト「Paneeel SUPER SLIM（パネール スーパースリム）」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売した。「ドウシシャマルシェ」での価格は1万6500円。「Paneeel SUPER SLIM」は、高さ約40mmの超薄型設計によって天井にすっきりなじみ、圧迫感を軽減しつつ空間を広くスタイリッシュに演出してくれるLEDシーリングライト。発光面全体が均一に光るフラットパネルを採用し、直接光に加えて空間をやさしく照らす間接光機能を搭載しているので、シーンに応じてくつろぎ感のある落ち着いた雰囲気をつくれる。付属のリモコンには、従来の赤外線方式とは異なる電波式を採用しているので、照明に直接向ける必要はない。また、リモコンのボタンを長押しすれば、明るさの調整が可能なほか、電球色から昼光色まで無段階で光の色を調節できる。8畳用で、30分・60分のタイマー設定で自動消灯が可能な「おやすみタイマー」も備えている。