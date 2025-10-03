インテリアに映える“黒枠”の美学、LEDシーリングライト ブラックフレームがドウシシャから

LEDシーリングライト ブラックフレーム

シンプルながらも洗練された印象

カバーのフレーム部分をブラックカラーにすることでエッジを効かせたデザインを実現

付属のリモコンもブラックフレームに合わせてブラックボディーに

引っ掛けシーリング部分の透明窓から取付穴が見えるので取り付けしやすい

拡散レンズカバーが光を拡散させ部屋全体をムラなく照らす

ドウシシャは9月下旬に、「LEDシーリングライト ブラックフレーム」を公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売した。「ドウシシャマルシェ」での価格は、6畳用（BF50-A06DX）が6578円、8畳用（BF50-A08DX）が7678円。「LEDシーリングライト ブラックフレーム」は、本体カバーのフレーム部分にブラックカラーを採用し、エッジを効かせたデザインに仕上げたLEDシーリングライト。ブラックエッジのフレームによって部屋の雰囲気が引き締められ、シンプルながら洗練された印象になる。付属のリモコンは、本体のブラックフレームに合わせたブラックボディーで、11段階の調光、2段階の常夜灯、おやすみタイマーや明るさメモリーといった、多彩な設定が可能になっている。引っ掛けシーリング部分に透明窓を備えているので、そこから配線器具の取付穴を目視でき、回転アダプタの搭載によって本体の引っ掛け刃を取付穴に合わせて挿入し、アダプター部分を回すことで取り付けられる。さらに、拡散レンズカバーによって光を拡散させるため、部屋全体をムラなく照らせる。