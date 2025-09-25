ちいかわのイラストが浮かび上がる新作シーリングライト、ドウシシャから

ちいかわ シーリングライト

誕生日や引っ越し祝いのギフトにおすすめ

シーリングライトカバーには

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が描かれている

消灯直後のイラスト発光イメージ

付属の多機能リモコン

ドウシシャは9月中旬から、イラストレーターのナガノ氏が描くキャラクター「ちいかわ」のイラストが浮かび上がる「ちいかわ シーリングライト」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで販売する。「ドウシシャマルシェ」での価格は6578円。「ちいかわ シーリングライト」は、シーリングライトカバーに「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が、それぞれさすまたや討伐棒を持ったイラストがピンク色で描かれており、ライトをつけていない時でも部屋の雰囲気が明るくなるデザインで、誕生日や引っ越し祝いのギフトなどに適している。シーリングライトカバーに描かれたイラストは蓄光仕様のため、消灯時にほのかに蛍光グリーンで発光する。蓄光は時間の経過とともに少しずつ弱まるので、自然な入眠を妨げない。また、すぐに真っ暗にならないため、暗がりが苦手な子どもの部屋にも使いやすい。1人部屋に適した6畳用モデルで、7段階の調光、2段階の常夜灯、お休みタイマー、かべスイッチメモリーといった、シーリングライトとしての基本機能も充実している。そのほか、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が寝ているイラストが描かれた、オリジナルデザインの多機能リモコンが付属する。