LIXILが注意喚起、浄水カートリッジの「互換品」全製品で浄水能力の基準満たさず

大手通販サイトで販売されているLIXIL互換品の浄水カートリッジは、

いずれも粗悪品であることが明らかに

純正品は公式「LIXILストア」でのみ販売

LIXILが同社の純正品と互換性があることを

謳った非純正の浄水カートリッジに対して実施した、性能調査の結果

LIXILは10月22日に、大手通販サイトにおいてLIXILの浄水カートリッジの「互換品」として販売されている商品に対して性能調査を実施した結果、対象となったすべての互換品が、家庭用品品質表示法が定める浄水能力の基準を満たしていなかったことを発表した。今回の性能調査は、大手通販サイトにおいてLIXILの純正品と互換性があることを謳う、非純正の浄水カートリッジの流通が近年増加しており、消費者が意図せず性能や品質が不明確な粗悪品を購入してしまう懸念があることから行われている。同調査は2～6月の期間、国内の大手通販サイト4社で出品数の多い上位63ストアが販売する、LIXILの純正品と互換性があることを謳った非純正の浄水カートリッジを対象に実施された。家庭用品品質表示法で定められた浄水器の試験方法に準じて評価したところ、深刻な実態が明らかになった。今回の調査対象となった63ストアは、LIXILの純正品と互換性があることを謳った非純正の浄水カートリッジの出品総数の57％を占めており、性能を満たさない製品が市場に広く流通している実態が浮き彫りになっている。この結果を受けて、LIXILは消費者が安心して商品を買える環境を整備すべく、サイトを運営する各社との連携を強化し、LINEヤフーは6月末に「Yahoo!ショッピングストア運用ガイドライン」を改訂して、浄水カートリッジの取り扱いに関する審査を強化するとともに、auコマース＆ライフは不正な浄水カートリッジの取り締まりを強化した。あわせて消費者に対しては、LIXILの浄水栓に性能・品質・安全性が保証された純正カートリッジの使用を強く推奨している。なお、LIXILは消費者の安全を守り、確実に純正品を届けるべく、純正浄水カートリッジは同社の運営している公式オンラインショップ「LIXILストア」でのみ販売する。