幅広いシーンで利用可能！　携帯浄水器「モバイルSESERA SYSM1」

モバイルSESERA SYSM1

ペットボトルに装着して使える簡単設計

使用イメージ

防災備蓄やアウトドアなど多彩な利用シーンに対応

サイテックスは3月上旬に、ペットボトルに装着して使用する携帯浄水器「モバイルSESERA SYSM1」を発売する。価格はオープンで、公式オンラインショップでの販売価格は税別7200円。「モバイルSESERA SYSM1」は、災害時に「迷わず使える」ことを重視して、ペットボトルに付けるだけのシンプルな使い勝手を追求した携帯浄水器。ペットボトルに付けるだけの、誰でも簡単に扱える簡単設計を採用しており、ポケットやバッグ、防災袋に入れやすいコンパクトサイズを実現した。総ろ過水量は約200Lと長く使用可能で、家庭用浄水器と同じJISS3201のろ過能力試験を実施して、その結果を家庭用品品質表示法に準じて表記するとともに、使用できる原水を明確にするなど、安全性を最優先している。おもな利用シーンとしては、家庭・職場・車内における防災備蓄、旅行や出張、キャンプや登山といったアウトドアなどを想定する。