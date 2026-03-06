「東京ゼロエミポイント」の「高齢者など8万円割引」は今月末まで！　予算到達次第、早期終了の可能性も

「東京ゼロエミポイント」の公式サイト

今年4月1日以降は「買い替え」のみに

申請の流れ

「東京ゼロエミポイント」のポイント交付の対象となる販売期間

（公式サイトより）

省エネエアコンなどの普及を目的に東京都が実施している「東京ゼロエミポイント（東京ゼロエミ）」について、当初の予定通り、一部の条件は3月31日で申請の受け付けを終了する。東京ゼロエミ公式サイトでは、予算の消化状況により、期限前であっても終了する可能性があると告知している。「東京ゼロエミポイント」は、「家庭のゼロエミッション行動推進事業」として実施している、省エネ性能の高いエアコン・冷蔵庫・給湯器、LED照明器具の購入・買い替え支援事業。事業のスタート当初は、対象製品の購入に応じた「ポイント付与」だったが、2024年10月から、1ポイント＝1円とし、対象の家電量販店での購入時にその場で割り引く方式に変更した。助成金の申請は登録した事業者が行う。3月31日で申請受付を終了するのは、「省エネルギー性能の高いエアコン・冷蔵庫の新規購入」（1万円割引・5000円割引）と、25年8月30日の対象者拡充で追加した「購入日に満65歳以上の高齢者または身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の保有者が多段階評価点が3.0以上のエアコンを購入した場合」（8万円割引）。「通常の買い替え」「長期使用家電からの買い替え」は、27年3月31日まで引き続き、同事業の対象となる。対象事業者は「東京ゼロエミポイント」のWebサイト（https://www.tz-points.jp/）で検索できる。「長期使用家電からの買い替え」で申請する際に必要な情報などの詳細も公式サイトで説明している。