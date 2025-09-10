最大8万円引き！ ニトリの省エネエアコンが65歳以上ならゼロエミ対象でお得

東京都在住の65歳以上または障がい者手帳を持っている人が、

ニトリの「エコで楽エアコン6畳用」に買い替える場合、

「東京ゼロエミポイント」で最大8万円引きに

本体価格が全額値引きで自己負担なく購入できる

エコで楽エアコン6畳用

（NL-22G）

ニトリの「エコで楽エアコン6畳用」（NL-22G）は、東京都が2026年3月31日までの期間に実施している省エネ家電買い替え等補助事業「東京ゼロエミポイント」における、最大8万円引きの対象になる。東京都のゼロエミッション行動推進事業「東京ゼロエミポイント」制度では、東京都在住の満65歳以上、または障がい者手帳を持っている人が自宅に省エネエアコンを設置する場合、最大8万円引きになるため、「エコで楽エアコン6畳用」の本体価格（7万9900円）が全額値引きとなり、自己負担なく買い替えられる。さらに、東京都に在住する65歳未満の人でも、製造年から起算して15年以上経過したエアコンからの買い替えなら最大5万円引き、新規購入でも1万円引きで購入できる。なお、補助金申請の手続きは「ニトリ」店舗で完結し、その場で値引きされる。