九都県市が省エネ家電への買替を促進！ エアコンや冷蔵庫が対象のキャンペーン開始

抽選で300人に賞品を進呈

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市の九都県市は9月1日～12月24日の期間、家庭部門における二酸化炭素排出量削減を目的に、家庭での電気使用量が多いエアコンおよび電気冷蔵庫の、省エネ家電への買い替えを啓発する「九都県市省エネ家電買替キャンペーン」を開催している。同キャンペーンでは、期間中に対象製品への買い替えを行って応募した人の中から抽選で300名に、賞品をプレゼントする。応募対象は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に在住し、自宅で10年以上使用しているエアコン、電気冷蔵庫を期間中に買い替えた人。買い替え対象となるエアコンは、統一省エネラベルにおける省エネ性能多段階評価点が3つ星以上（冷房能力が2.8kW以下）、または統一省エネラベルにおける省エネ性能多段階評価点が2.2つ星以上（冷房能力が3.6kW以上）。電気冷蔵庫は、統一省エネラベルにおける省エネ性能多段階評価点が3つ星以上で、450Lまでの冷凍専用機も対象に含まれる。具体的な対象製品は、省エネ型製品情報サイトの掲載製品のみ。なお、購入店舗や購入地域の指定はなく、オンラインショップでの購入でも応募できる。応募は、九都県市首脳会議環境問題対策委員会の特設サイト、または九都県市省エネ家電買替キャンペーン事務局宛ての郵送（2026年1月16日必着）にて受け付けている。