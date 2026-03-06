500人調査で判明　遺品整理・片付けの最大の壁は？

遺品整理・片付けで「処分や扱いが難しい」

と感じるモノ、「デジタル遺産」が圧倒的1位に

意外？ 「デジタル遺産」が1位に

デジタル遺産に関する不安や困りごと、

「パスワードがわからず中身を確認できない」

「ネット銀行・証券の口座が不明」が上位を占める

9割近くの人が遺品について

「個人が生前整理しておいてくれたらよかった」と回答

ゴンは2月27日に、同社の運営する首都圏で不用品回収・ゴミ屋敷清掃を展開する「粗大ゴミ回収本舗」が、全国の20～60代の男女を対象に実施した、遺品整理・片付けに関する調査の結果を発表した。同調査は2月に行われ、500名から回答を得ている。調査対象者に、遺品整理・片付けの際に、もっとも「処分や扱いが難しい」と感じるモノを尋ねたところ、「デジタル遺産」が他を大きく引き離して最多となり、現代における遺品整理の難しさが「モノ」から「データ」へと移行していることが明らかになった。デジタル遺産（スマートフォン・PC）に関して、どのような不安や困りごとがあるかを尋ねた質問では、「パスワードがわからず中身を確認できない」（36.3％）がもっとも多く、以下「ネット銀行・証券の口座が不明」（27.6％）、「サブスクの課金が続いていた」（19.8％）が続いている。遺品整理を経験して、「個人が生前に整理（生前整理）しておいてくれたらよかった」と感じたかを尋ねたところ、「非常に強く感じた」（46.2％）と「やや感じた」（42.2％）を合わせた割合が88.4％を占めた。