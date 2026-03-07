引越し時の不用品放置経験者の約7割が「請求額が高い」と回答　プロがトラブル回避術を明かす

引っ越し当日に不用品を残して退去した理由、「引っ越し当日まで使う必要があった」と

「自治体の回収予約が埋まっていた」が同率で最多に

後日予想外の出費に!?

引っ越し当日に不用品を残して退去した際の請求金額、

「1万円～3万円未満」が最多ながら、3万円以上、10万円以上になるケースも

約7割の人が請求金額について

「自分で事前に業者を呼ぶより『高い』と感じた」と回答

ゴンは、同社の運営する「粗大ゴミ回収本舗」が過去3年以内に引っ越しを経験した全国の20～60代の男女500人を対象に実施した、「引越し時の不用品放置と原状回復費用に関する意識調査」の結果を発表した。調査対象者に、引っ越し当日に不用品を残して退去した経験があるかをたずねたところ、「ある」という回答が1割弱を占めた。引っ越し当日に不用品を残して退去した経験が「ある」と答えた人に、その理由を質問すると、「引っ越し当日まで使う必要があった」と「自治体の回収予約が埋まっていた」（どちらも17人）が同率で最多となった。同じく、引っ越し当日に不用品を残して退去した経験が「ある」と答えた人に、不要品を残した際に請求された金額をたずねたところ、「1万円～3万円未満」がもっとも多かったが、中には3万円以上、10万円以上といった高額請求に至ったケースもみられた。同じく、引っ越し当日に不用品を残して退去した経験が「ある」と答えた人に、引っ越し当日に不用品を残して退去した際に請求された金額についてたずねると「自分で事前に業者を呼ぶより『少し高い』と感じた」と「自分で事前に業者を呼ぶより『かなり高い』と感じた」を合わせた割合は約7割に達した。「粗大ゴミ回収本舗」は、プロが教える原状回復費用を請求されないための対策として、「1か月前に自治体の粗大ゴミ予約状況を確認し、間に合わない場合は民間の回収業者へ相談する」「契約書の特約事項を再チェックする」「退去立ち会い前のセルフチェックを忘れない」の3項目を挙げている。