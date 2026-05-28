マクロ設定もできて3WAY接続対応 プレミアムなメカニカルテンキーパッド LEOPOLD「FC220TP PD」シリーズ

機能性を充実させたプロ仕様のメカニカルテンキー

ワイヤレスでも有線でも 機能性をそのままに3つの接続モードにフル対応

「FC220TP PD」シリーズ

3WAY接続に対応

QMK／VIAファームウェアに対応

吸音フォームや独自のキーキャップを採用

RGBバックライトも点灯

LEOPOLDは5月26日、3WAY接続対応のハイエンド・テンキーパッド「FC220TP PD」シリーズを発売した。カラーはGRAYBLUEとASHWHITEの2色展開。公式オンラインストア価格は7980円。新製品は、市販の対応キースイッチへ交換に対応したメカニカルスイッチのテンキーパッドで、Bluetooth、2.4GHzワイヤレス、USB有線の3つの接続モードに対応するなど、利便性も向上させている。キーリマップ機能なども備えたプロ仕様モデルだ。QMK／VIAファームウェアに対応することで、キーマップを自在にカスタマイズ可能。各キーの割り当てやマクロの設定を自由に変更でき、独自のショートカットパッド／左手デバイスとしても運用できる。さらに、ケース内部には、高密度吸音フォームとパッドを積層構造で内蔵。底打ち時の金属反響音をシャットアウトしながら、スイッチ音はダイレクトに伝わり、打鍵感も向上している。キーキャップにも摩耗に強く文字の消えにくいLEOPOLDオリジナルのPBTダブルショット（2色成形）キーキャップを標準搭載している。このほか、USB有線接続限定の「NumLock非連動モード」も搭載し、ノートPC側のキーボード入力を乱すことなく、テンキー側での快適な数値入力をサポートする。RGBバックライトも使用可能だ。なお、初期搭載のキースイッチは「LEOPOLDオリジナル リニア軸」「LEOPOLDオリジナル 静音リニア軸」「Kailh製 Indigo Naturalis 静音リニア軸」「Kailh製 Midnight Pro 静音タクタイル軸」の4種類を用意した。