iPadがノートPCに！ タッチパッド内蔵ケース付きキーボードがサンワサプライから登場

キーもノートPCさながら！ ペンホルダーやオートスリープなど機能も充実

SKB-BTIPAD5BK

マグネットで着脱可能

タッチパッドを搭載

キーピッチを確保し

パンタグラフキー方式を採用

無段階角度調整で姿勢が安定

オートスリープ機能

ペンホルダー付き

サンワサプライは5月14日、iPad A16・iPad（第10世代）向けのタッチパッド内蔵専用ケース付きBluetoothキーボード「SKB-BTIPAD5BK」を発売した。価格は1万5180円。新製品は、iPadをノートPC感覚で操作できるようになるケース付きキーボード。マグネットで着脱可能となっており、キーボードを取り外せば、iPadケースとして使用できる。ノートPCさながらのタッチパッドを搭載しており、ポインタ操作も可能。キーはパンタグラフキー方式を採用し、配列は日本語配列（JIS配列）、キーピッチは17mmとなっている。それぞれにくぼみを設け、正確な入力をサポートする。さらに、ホームボタンやボリューム調整など、操作時に便利なショートカットキーも搭載している。また、無段階の角度調整機能、ケースを閉じるとiPadがスリープ状態に入る「オートスリープ機能」、タッチペンを固定できるペンホルダーなど、利便性を高める機能を設けている。なお、本体はUSB Type-Cケーブルによる充電に対応。4時間の充電で266時間の連続動作が可能だ。