iPadがノートPCに！ タッチパッド内蔵ケース付きキーボードがサンワサプライから登場

新製品

2026/05/16 07:00

　サンワサプライは5月14日、iPad A16・iPad（第10世代）向けのタッチパッド内蔵専用ケース付きBluetoothキーボード「SKB-BTIPAD5BK」を発売した。価格は1万5180円。

キーもノートPCさながら！ ペンホルダーやオートスリープなど機能も充実

SKB-BTIPAD5BK

　新製品は、iPadをノートPC感覚で操作できるようになるケース付きキーボード。マグネットで着脱可能となっており、キーボードを取り外せば、iPadケースとして使用できる。
 
マグネットで着脱可能

　ノートPCさながらのタッチパッドを搭載しており、ポインタ操作も可能。キーはパンタグラフキー方式を採用し、配列は日本語配列（JIS配列）、キーピッチは17mmとなっている。それぞれにくぼみを設け、正確な入力をサポートする。さらに、ホームボタンやボリューム調整など、操作時に便利なショートカットキーも搭載している。
 
タッチパッドを搭載
 
キーピッチを確保し
パンタグラフキー方式を採用

　また、無段階の角度調整機能、ケースを閉じるとiPadがスリープ状態に入る「オートスリープ機能」、タッチペンを固定できるペンホルダーなど、利便性を高める機能を設けている。
 
無段階角度調整で姿勢が安定
 
オートスリープ機能
 
ペンホルダー付き

　なお、本体はUSB Type-Cケーブルによる充電に対応。4時間の充電で266時間の連続動作が可能だ。
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