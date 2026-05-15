モニターだけでネトフリやYouTube楽しめる LGが独自OS搭載モデルを発売
新製品
2026/05/15 08:00
LGエレクトロニクス・ジャパンは独自のwebOSを搭載した「LG Smart Monitor」シリーズの新モデル3製品を発表した。31.5インチで4K（3840×2160）解像度の「32U721SB-W」と、23.8インチでフルHD（1920×1080）解像度の「24U511SB-B」は5月中旬、27インチでフルHD解像度の「27U511SB-W」は6月中旬からの発売となる。
また、専用リモコンだけでなく、LG ThinQアプリをインストールしたデバイスでも操作が可能だ。ポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールもでき、音声での操作や検索に対応する。
31.5インチで4Kの「32U721SB-W」は、フルHDの4倍広い作業領域で作業効率向上が期待できるモニター。デジタルシネマ規格の色域DCI-P3を90％カバーし、色彩表現も豊かだ。
ケーブル1本でディスプレー接続、給電（USB PD最大65W）、データ転送が可能なUSB Type-C端子を搭載しており、デスク周りもスッキリ。このほか、ブルーライトを抑えて表示する「アイケアモード」や画面のちらつき（フリッカー）を抑える「フリッカーセーフ」も搭載し、目への負担を和らげることができる。
予想実売価格は8万円前後。
27インチモデル「27U511SB-W」、23.8インチモデル「24U511SB-B」は、いずれもフルHD解像度を採用したモニター。Windowsの標準色域であるsRGBを99％カバーし、HDR10にも対応することで、鮮やかな映像を楽しめる。リフレッシュレートは120Hzを発揮する。
予想実売価格は27U511SB-Wが4万3000円前後、24U511SB-Bが3万8000円前後。
アプリがあればリモコン操作や音声操作も可能に新モデルの特徴は、インターネットに接続することでPCやスマホに接続しなくても、YouTube、TVer、Netflixなど600以上のVODアプリが楽しめる点。さらにモニターだけで、Webブラウジングも可能だ。「AirPlay 2」「Miracast」にも対応するので、スマホやタブレットの画面共有も容易となっている。
また、専用リモコンだけでなく、LG ThinQアプリをインストールしたデバイスでも操作が可能だ。ポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールもでき、音声での操作や検索に対応する。
31.5インチで4Kの「32U721SB-W」は、フルHDの4倍広い作業領域で作業効率向上が期待できるモニター。デジタルシネマ規格の色域DCI-P3を90％カバーし、色彩表現も豊かだ。
ケーブル1本でディスプレー接続、給電（USB PD最大65W）、データ転送が可能なUSB Type-C端子を搭載しており、デスク周りもスッキリ。このほか、ブルーライトを抑えて表示する「アイケアモード」や画面のちらつき（フリッカー）を抑える「フリッカーセーフ」も搭載し、目への負担を和らげることができる。
予想実売価格は8万円前後。
27インチモデル「27U511SB-W」、23.8インチモデル「24U511SB-B」は、いずれもフルHD解像度を採用したモニター。Windowsの標準色域であるsRGBを99％カバーし、HDR10にも対応することで、鮮やかな映像を楽しめる。リフレッシュレートは120Hzを発揮する。
予想実売価格は27U511SB-Wが4万3000円前後、24U511SB-Bが3万8000円前後。