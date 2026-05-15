モニターだけでネトフリやYouTube楽しめる LGが独自OS搭載モデルを発売

独自OS搭載の新モニターが登場

アプリがあればリモコン操作や音声操作も可能に

独自OS搭載だからモニターだけでもコンテンツが楽しめる

LG ThinQアプリ

32U721SB-W

27U511SB-W（左）、24U511SB-B

LGエレクトロニクス・ジャパンは独自のwebOSを搭載した「LG Smart Monitor」シリーズの新モデル3製品を発表した。31.5インチで4K（3840×2160）解像度の「32U721SB-W」と、23.8インチでフルHD（1920×1080）解像度の「24U511SB-B」は5月中旬、27インチでフルHD解像度の「27U511SB-W」は6月中旬からの発売となる。新モデルの特徴は、インターネットに接続することでPCやスマホに接続しなくても、YouTube、TVer、Netflixなど600以上のVODアプリが楽しめる点。さらにモニターだけで、Webブラウジングも可能だ。「AirPlay 2」「Miracast」にも対応するので、スマホやタブレットの画面共有も容易となっている。また、専用リモコンだけでなく、LG ThinQアプリをインストールしたデバイスでも操作が可能だ。ポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールもでき、音声での操作や検索に対応する。31.5インチで4Kの「32U721SB-W」は、フルHDの4倍広い作業領域で作業効率向上が期待できるモニター。デジタルシネマ規格の色域DCI-P3を90％カバーし、色彩表現も豊かだ。ケーブル1本でディスプレー接続、給電（USB PD最大65W）、データ転送が可能なUSB Type-C端子を搭載しており、デスク周りもスッキリ。このほか、ブルーライトを抑えて表示する「アイケアモード」や画面のちらつき（フリッカー）を抑える「フリッカーセーフ」も搭載し、目への負担を和らげることができる。予想実売価格は8万円前後。27インチモデル「27U511SB-W」、23.8インチモデル「24U511SB-B」は、いずれもフルHD解像度を採用したモニター。Windowsの標準色域であるsRGBを99％カバーし、HDR10にも対応することで、鮮やかな映像を楽しめる。リフレッシュレートは120Hzを発揮する。予想実売価格は27U511SB-Wが4万3000円前後、24U511SB-Bが3万8000円前後。