ASUS ドッキングステーション機能搭載で目にも優しいモニターなど2モデル

ビジネス用途に適したモニター2モデル

作業による疲れを軽減する機能を共通で搭載

ドッキングステーション機能を搭載 リモートワークに便利なウルトラワイドモニター

VA34VCPSR

1500Rの曲率を採用

120Hzを発揮 汎用性の高い23.8型モニター



VA249QGSE

縦長でも使用可能

ASUS JAPANは4月24日、ビジネスおよびデイリーワークに適したモニター「VA34VCPSR」と「VA249QGSE」の2機種を全国の家電量販店、ECサイトで順次発売する。いずれも長時間の作業による疲れを軽減するASUS Eye Careテクノロジーを搭載し、「VA34VCPSR」は34型曲面モデル、「VA249QGSE」は23.8型モデルだ。VA34VCPSRは、21:9のアスペクト比と1500Rの曲率を採用したウルトラワイドモニター。USB-C 1本でノートPCへの96W給電と有線LAN接続が可能なドッキングステーション機能を備えるなど、リモートワークで使用するのに便利な製品だ。PCに給電しながら映像伝送、データ転送、本体備え付けのRJ45ポートを介した安定した有線LAN接続をケーブル1本で完結できる。解像度はUWQHD（3440×1440）で、HDR10に対応。鮮明な映像を出力可能だ。スタンドは、130mmの高さ調節、左右の首振り（スウィーベル）、チルトに対応する。インターフェースは、USB Type-C（DP Alt Mode ＆ PD 96W）×1、DisplayPort 1.4×1、HDMI（v2.0）×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×1、3.5mmステレオミニジャック×1を備える。希望市場売価は6万2820円。VA249QGSEは、フルHD IPSパネルを採用した汎用性の高い23.8型モニター。ビジネス向けながら120Hzのリフレッシュレートで、滑らかな表示やスクロールを可能とする。スタンド調整では、高さ調節、スウィーベル、チルトに加え、画面を縦長に使えるピボット（回転）機能も使用可能だ。インターフェースは、DisplayPort 1.2×1、HDMI（v1.4）×1、VGA×1、3.5mmステレオミニジャック×1。希望市場売価は2万520円。