ASUS ドッキングステーション機能搭載で目にも優しいモニターなど2モデル

ASUS JAPANは4月24日、ビジネスおよびデイリーワークに適したモニター「VA34VCPSR」と「VA249QGSE」の2機種を全国の家電量販店、ECサイトで順次発売する。
VA34VCPSRは、21:9のアスペクト比と1500Rの曲率を採用したウルトラワイドモニター。USB-C 1本でノートPCへの96W給電と有線LAN接続が可能なドッキングステーション機能を備えるなど、リモートワークで使用するのに便利な製品だ。PCに給電しながら映像伝送、データ転送、本体備え付けのRJ45ポートを介した安定した有線LAN接続をケーブル1本で完結できる。
解像度はUWQHD（3440×1440）で、HDR10に対応。鮮明な映像を出力可能だ。
スタンドは、130mmの高さ調節、左右の首振り（スウィーベル）、チルトに対応する。
インターフェースは、USB Type-C（DP Alt Mode ＆ PD 96W）×1、DisplayPort 1.4×1、HDMI（v2.0）×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×1、3.5mmステレオミニジャック×1を備える。
希望市場売価は6万2820円。
120Hzを発揮 汎用性の高い23.8型モニター
VA249QGSEは、フルHD IPSパネルを採用した汎用性の高い23.8型モニター。ビジネス向けながら120Hzのリフレッシュレートで、滑らかな表示やスクロールを可能とする。
スタンド調整では、高さ調節、スウィーベル、チルトに加え、画面を縦長に使えるピボット（回転）機能も使用可能だ。
インターフェースは、DisplayPort 1.2×1、HDMI（v1.4）×1、VGA×1、3.5mmステレオミニジャック×1。
希望市場売価は2万520円。
作業による疲れを軽減する機能を共通で搭載いずれも長時間の作業による疲れを軽減するASUS Eye Careテクノロジーを搭載し、「VA34VCPSR」は34型曲面モデル、「VA249QGSE」は23.8型モデルだ。
ドッキングステーション機能を搭載 リモートワークに便利なウルトラワイドモニター
VA34VCPSRは、21:9のアスペクト比と1500Rの曲率を採用したウルトラワイドモニター。USB-C 1本でノートPCへの96W給電と有線LAN接続が可能なドッキングステーション機能を備えるなど、リモートワークで使用するのに便利な製品だ。PCに給電しながら映像伝送、データ転送、本体備え付けのRJ45ポートを介した安定した有線LAN接続をケーブル1本で完結できる。
解像度はUWQHD（3440×1440）で、HDR10に対応。鮮明な映像を出力可能だ。
スタンドは、130mmの高さ調節、左右の首振り（スウィーベル）、チルトに対応する。
インターフェースは、USB Type-C（DP Alt Mode ＆ PD 96W）×1、DisplayPort 1.4×1、HDMI（v2.0）×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×1、3.5mmステレオミニジャック×1を備える。
希望市場売価は6万2820円。
120Hzを発揮 汎用性の高い23.8型モニター
VA249QGSEは、フルHD IPSパネルを採用した汎用性の高い23.8型モニター。ビジネス向けながら120Hzのリフレッシュレートで、滑らかな表示やスクロールを可能とする。
スタンド調整では、高さ調節、スウィーベル、チルトに加え、画面を縦長に使えるピボット（回転）機能も使用可能だ。
インターフェースは、DisplayPort 1.2×1、HDMI（v1.4）×1、VGA×1、3.5mmステレオミニジャック×1。
希望市場売価は2万520円。