USB Type-Cケーブル1本で作業効率が激変！ サンワサプライの14インチWUXGA対応モバイルモニター

14インチのモバイルモニター「DP-08」「DP-09」

USB Type-C接続だけで即デュアルディスプレー化

さまざまな場面で活躍

どの角度でも美しい液晶画面

コンパクトに持ち運べる

直感的に操作できる

サンワサプライは、USB Type-Cケーブル1本で手軽にデュアルディスプレー環境が構築できる14インチのモバイルモニター「DP-08」「DP-09」を発売した。価格は、タッチパネル搭載のDP-08が4万4000円、タッチパネル非搭載のDP-09が3万9600円。テレワークや出張先でも快適な作業空間を実現する。同製品は、DisplayPort Alternate Mode対応のUSB Type-Cケーブル1本で映像出力が可能な点が特徴。電源供給と映像出力を同時に行うことができるため、煩雑な配線は不要。ノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで、すぐにサブディスプレーとして使用できる。HDMI接続にも対応し、用途や機器を選ばず柔軟に活用できる。14インチという扱いやすいサイズながら、解像度はフルHDより縦方向に広いWUXGA（1920×1200）に対応。Webサイトの閲覧や資料作成、表計算ソフトなどで一度に表示できる情報量が増え、スクロールの手間を減らすことで作業効率の向上が期待できる。本体は厚さ約1cm、重さ約600gのスリム設計。バッグに入れてもかさばりにくく、出張や外出先、テレワーク先への持ち運びにも適している。「オフィスと同じ作業環境をどこでも再現したい」というニーズに応えている。上位モデルのDP-08には、10点マルチタッチ対応の静電容量方式タッチパネルを搭載しているため、タッチ非対応のノートPCでも直感的な操作が可能。対面接客時の案内や、アンケート入力やサイン用途など、ビジネスシーンの幅を広げる使い方も想定されている。ディスプレーには、視野角が広く色変化の少ないIPSパネルを採用。さらに映り込みを抑えるノングレア（非光沢）液晶により、長時間使用しても目の負担を軽減する。スピーカー内蔵、VESAマウント対応、スタンド一体型など、実用性を高める機能も充実している。デュアルディスプレー環境は、生産性向上に欠かせないといえる。サンワサプライの新型モバイルモニターは、「配線の手軽さ」「表示領域の広さ」「持ち運びやすさ」を兼ね備え、テレワークや出張、外回りなど、さまざまな働き方をサポートする。