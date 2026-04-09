もうケーブルを抜き挿ししない！4台の機器を一括管理 エレコムのHDMI切替器

便利なリモコンも付属 オートモードも搭載

DH-SW4KB41BK

ボタン操作だけでなくリモコン操作も可能

最大4台のデバイスを接続可能

コンパクトサイズで邪魔にならない

エレコムは、最大4台のHDMI対応機器を接続できる、HDMI切替器「DH-SW4KB41BK」を4月中旬に発売する。店頭実勢価格は5580円。DH-SW4KB41BKは、1台のディスプレーで映画やゲーム、テレビ番組などを切り替えて楽しめるHDMI切替器。本体のボタン操作に加え、離れた場所から操作できるリモコンを付属し、再生機器の切り替えを簡単に行える。切替方式は、自動で入力を判別するオートモードと、意図しない切り替えを防ぐマニュアルモードの2種類を備える。映像出力は最大4K／60Hzに対応し、高解像度で臨場感のある映像を表示可能。HDCP 1.4／2.2／2.3に対応し、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにも使用できる。音声はDTS-HD Master AudioやDolby TrueHDをサポートし、映像と合わせて高音質再生を実現する。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーはもちろん、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV（4K）でも接続可能だ。筐体には、放熱性に優れノイズに強いメタルケースを採用。ディスプレー周辺に設置しても邪魔になりにくいコンパクトサイズとした。電源供給はUSB Type-C経由。