約13cm四方 小さいのに高性能なミニPC リンクス「LC255」AMD Ryzen 7 H255搭載モデル

豊富なインターフェースで高い拡張性 モニター背面に付けて省スペース化

LC255

豊富なインターフェース

最大3画面同時出力が可能

VESAマウントで省スペース化

リンクスインターナショナルは4月4日、約13cm四方のコンパクト筐体を採用したミニPC「LC255」をPCデポで発売した。価格はオープン。新製品はコンパクトボディにAMD Ryzen7 H255 プロセッサーを搭載し、24GBのメインメモリー、1TBのSSD（M.2 NVMe）を採用する。内蔵GPUのAMD Radeon 780M Graphicsは、最大4Kの高解像度出力に対応するほか、高性能・低消費電力を実現している。サイズは128×128×45.5mm。インターフェースは、前面にUSB4×1、USB 3.2 Gen2×2、3.5mmオーディオ端子×1、背面にHDMI×1、DisplayPort×1、LAN×1、USB 3.2 Gen1×4を備え、高い拡張性も特徴だ。VESAマウントにも対応し、対応モニターの背面に本体を取り付けることで、省スペース化も図れる。また、最大3画面同時出力が可能なため、最小限のスペースでマルチモニター環境の実現が可能だ。リモートワーク用PCの省スペース化にも役立つ一台となっている。