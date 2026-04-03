ノートPC値上がり中 なら中古を買えばいいじゃない 選び方のポイントや人気モデル ソフマップAKIBAで聞いてみた！

ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館

鷹野さん

中古市場 値上がりあるけど、まだお得

鷹野さん

鷹野

中古のノートPC選び 四つのポイントを専門スタッフが解説！

鷹野

（1）書類作成だけ？動画も編集したい？ 何で使うのかを想定しよう

鷹野

（2）Microsoft Officeのライセンスはついている？ 展示品は付属する可能性もある

Officeはついているか要確認

鷹野

鷹野

（3）バッテリーの消耗は？Macなら確認が楽 Windowsでも大体は分かる

鷹野

鷹野

ソフマップではMacBookは値札の横に

バッテリー状態が分かる表を記載

鷹野

（4）へこみやキズがないか、CPUが何世代かも見ておく

鷹野

鷹野

何が売れている？ 中古ノートPCの人気モデル3選

鷹野

レノボ「ThinkPad」シリーズ

ThinkPad

鷹野

パナソニック「Let's Note」シリーズ

Let's Note

鷹野

富士通「LIFEBOOK」シリーズ

LIFEBOOK

鷹野

壊れるまで使うのではなく「査定がつくうちに売る」も大事

ソフマップの「ラクウル」のような宅配買取を利用しても良い

取材したお店「ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館」

PCパーツの価格高騰が続いている。新型モデルもその影響で値上がり傾向だ。幸い、中古品では作業用やビジネス向けのノートPCなら大きな値上がりがまだないという。PCが必要になる新生活シーズン。新品が高いなら、中古を買えば良い。ということで、「ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館」で、中古PCの選び方、人気モデルについてリサーチした（BCN・寺澤克）。話を聞いたのは、トラックボールでPCゲームをプレーするという鷹野さん。さっそく、商品選びのポイントを聞いてみよう。※在庫、価格は3月取材時点のものです。（以下敬称略） ゲーミングPCや一般的なPCの新品価格は上がってきています。ただ、中古ノートPCについてはあまり影響が出ていません。はい。最新のPCでは、AI PCの商品なども多く、作業だけするという人にとっては、少しオーバースペックな部分もあります。中古なら、手ごろな性能の商品を選べるので、お得ですよ。分かりました！まず、自分がPCでどんな作業をするのか、ここを前もってはっきりさせておきたいですね。例えば、文書作成やExcelを行うだけであれば、それほど気にする必要はありません。価格でいえば、6～7万円がボリュームゾーンです。最低3万円程度あれば、とりあえずMicrosoft Officeが使えるPCが見つかるでしょう。しかし、動画編集などもしたいなら、グラフィックボードが搭載されている、それ相応のスペックが必要になります。どれぐらいのスペックが必要か分からないなら、私たち店舗スタッフに相談してみても良いでしょう。そして、Microsoft Officeのライセンスが付属しているかどうかも注意したいですね。ほとんどの中古品は初期化しているので、ついていないことが多いんですよ。すでに使用可能なライセンスを持っているのであれば、問題ありませんが、ない場合は、別途購入になります。予算をしっかり見積もっておきましょう。例えば当社の場合ですと、ビックカメラグループで店頭展示していたものが、中古品として入荷することがあります。こうした新古品であれば、リセットをかけておらず、ライセンスが有効な場合があります。状態も良いので、お買い得です。そして中古品で心配なのは、バッテリーの消耗状況。はい、分かります。例えばMacのPCなら、システムから詳細な使用データが閲覧可能です。当店では、どれだけバッテリーが消耗しているかは、それぞれ掲示しています。もちろん可能です。コマンドを打ち込むことで新品時の容量と現在の容量が分かるので、そこから状態が把握できます。こちらも、リクエストいただければご提示することは可能です。（※バッテリーの容量、駆動時間を保証するわけではありません）大きな損傷があるものは珍しいですが、それも大切ですね。特に目に分かるへこみがあるのは、どこかに落としたのか、ぶつけたのかが要因です。もしかすると、内部基板にも影響が出てくる可能性もあるので、要チェックです。それとCPUも念のため見ておきましょう。世代です。インテルでいえば、大体2020年ごろの第8世代以降を選んでおきましょう。第8世代が、Windows 11にぎりぎり対応するCPUです。それ以前ですと、ソフトが動作するかも問題になりますし、セキュリティー面で見ても危ないです。分かりました。よく売れているモデルを3点ご紹介いたします。ちなみに、いずれも一度は聞いたことや見たことがある名前だと思います。有名なモデルが売れている傾向にありますね。ビジネス用と言えば「ThinkPad」を想像する人も多いかと思います。カーソル操作が可能なトラックポイントを備えているところが特徴ですね。会社指定のPCになっていることも多く、「以前から使っていたから」と購入される方が多いです。価格的には5～8万円くらいのものがよく売れています。「Let's Note」も売れていますね。頑丈で学生から社会人まで、幅広く人気を集めています。モデルによっては、タッチパッドがダブルタップに対応しておらず、スクロール操作ができないモデルもありますので、そこは注意ですね。3～4万円で購入できるものが多かったのですが、当店ではどれもすぐに売れてしまいました。今のところは6万円前後のモデルが多いです。軽くて薄くて持ち運びに便利、で選ばれるのは「FMV LIFEBOOK」です。当店の在庫ですと、4万円や8万円、16万円のものもあって、ほかのモデルと比べて価格帯が幅広いです。種類が多くて選択できるのも選ばれているポイントです。以上、鷹野さんに中古PCについて解説してもらった。逆に、PCを売りたいときは、もちろんきれいに使うに越したことはないが、鷹野さんによれば「壊れるまで使うのではなく、査定がつくうちに売る」買い替えサイクルを意識するのも重要だという。ソフマップでは、宅配買取なども可能な買い取りサービス「ラクウル」も展開中。専用のキットに買い取ってほしい商品を入れれば、査定してくれるという。こういったサービスを利用して買い替えても良いだろう。住所：東京都千代田区外神田3-13-12 IMYビルアクセス：JR 秋葉原駅（電気街口） 徒歩約5分営業時間：11～20時X（旧Twitter）公式アカウント：@sofmap_pc_digi