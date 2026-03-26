スイッチ調整可 次世代のゲーミングマウスは無音にもできちゃう ロジクールの「PRO X2 SUPERSTRIKE」は触るだけでも楽しいマウス
ロジクールが2月19日に発売したワイヤレスゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE」。定番マウスとして知られる「PRO X SUPERLIGHT 2」と同じ形状となっているが、スイッチ部分がラピッドトリガーに対応したことで話題となった。実際に使用してみると、調整の幅広さはもちろん、意外な発見もあった。
重量は61g、サイズは125×63.5×40mm。手の大きな筆者でも問題ないサイズ感だ。形状は「PRO X SUPERLIGHT 2」と同じ左右対称フォルム。同シリーズを使用している人ならば、気にせず乗り換えられるだろうし、万人受けしやすい形状だから、初めての人でも苦労しないはずだ。
バッテリー動作時間は90時間となっているが、ここは設定次第で変動してくる。センサーにはPRO Xシリーズではおなじみ、ポーリングレート8000Hzを発揮する「HERO 2センサー」、独自ワイヤレス技術の「LIGHTSPEED」を採用する。
ハプティック誘導トリガーシステム（HITS）を搭載したスイッチ部分は、どれだけ押したら反応するかを示すアクチュエーションポイントを10段階で調整できる。そして、指を離すと即座に押し込み判定がオフになる機能、ラピッドトリガーも5段階で調整が可能だ。
また、クリック感は振動により表現。「クリック触覚フィードバック」の項目で、まったく感覚のない「0」を含め、6段階で「押した感」を調整できてしまう。クリック感を「再現」しているとはいえ、普通のマウスのそれと何ら変わりないので、違和感はない。
もちろん、設定は左右独立。射撃ボタンに設定した側のアクチュエーションポイントを短くすれば、それだけレスポンスを高められるというわけだ。
いろいろ試してみたが、スイッチの調整が可能になったことで、何かと触っているだけでも楽しいマウスになっている。ちなみに、電源オフの時はスイッチを押してもフィードバックがない0の状態。ひとたび、電源を入れると「カチカチ」と鳴りはじめる。これはちょっと不思議な体験だ。
ゲームプレー時、アクチュエーションポイントを短く設定してみると、素早い反応が可能となった。一方で、誤操作が増えてしまうが、それは仕方ない部分もある。肩肘張らずにプレーするならポイントを深めに設定してもいいだろう。とにかく、スイッチまで調整できるとなると、プレーに合わせてどう設定するか考える楽しみも増える。
「クリック触覚フィードバック」。これは、筆者の場合「4」に設定している。クリック感がほしいためだが、高めに設定すると消費電力もそれだけ高くなるから注意だ。
あれこれ調整していて気づいたのだが、クリック感を高めるほど、それに合わせてちゃんと音も大きくなっている。
逆に、0に設定すると完全に無音のスイッチが完成する。カチカチ大好き人間の筆者は、押すたびに拍子抜けで感覚がつかめなかったが、音が煩わしいと思う人なら好きになれるだろう。
音がしないということは、オフィスでも気兼ねなく使えるということ。もし、職場でも使いたいなら、選択肢としてはアリだ。
スイッチを調整できるまでになり、ゲーミングマウスはどこまで行ってしまうのだろうか。「PRO X2 SUPERSTRIKE」には、そう思わせるだけのインパクトがあった。感度に加えスイッチもパーソナライズできる次世代マウス。ゲームを遊ぶ人もそうでない人も、ぜひ一度体験してほしい一台だ。
ホワイト・ブラックのツートンカラー 形状やセンサーはシリーズ踏襲これまでは単色のカラーリングだったが、同機はホワイトとブラックのツートンカラーで、印字のロゴやモデル名もはっきりと視認できる。レーシーな印象で、あのトヨタの名車を思わせる配色にも見える。
重量は61g、サイズは125×63.5×40mm。手の大きな筆者でも問題ないサイズ感だ。形状は「PRO X SUPERLIGHT 2」と同じ左右対称フォルム。同シリーズを使用している人ならば、気にせず乗り換えられるだろうし、万人受けしやすい形状だから、初めての人でも苦労しないはずだ。
バッテリー動作時間は90時間となっているが、ここは設定次第で変動してくる。センサーにはPRO Xシリーズではおなじみ、ポーリングレート8000Hzを発揮する「HERO 2センサー」、独自ワイヤレス技術の「LIGHTSPEED」を採用する。
スイッチまで調整して自分だけの設定を見つけ出せる最大の特徴は「スイッチを調整できる」点だ。
ハプティック誘導トリガーシステム（HITS）を搭載したスイッチ部分は、どれだけ押したら反応するかを示すアクチュエーションポイントを10段階で調整できる。そして、指を離すと即座に押し込み判定がオフになる機能、ラピッドトリガーも5段階で調整が可能だ。
また、クリック感は振動により表現。「クリック触覚フィードバック」の項目で、まったく感覚のない「0」を含め、6段階で「押した感」を調整できてしまう。クリック感を「再現」しているとはいえ、普通のマウスのそれと何ら変わりないので、違和感はない。
もちろん、設定は左右独立。射撃ボタンに設定した側のアクチュエーションポイントを短くすれば、それだけレスポンスを高められるというわけだ。
いろいろ試してみたが、スイッチの調整が可能になったことで、何かと触っているだけでも楽しいマウスになっている。ちなみに、電源オフの時はスイッチを押してもフィードバックがない0の状態。ひとたび、電源を入れると「カチカチ」と鳴りはじめる。これはちょっと不思議な体験だ。
設定次第でレスポンスが上がる 何を求めるかで細かくセッティングできる
ゲームプレー時、アクチュエーションポイントを短く設定してみると、素早い反応が可能となった。一方で、誤操作が増えてしまうが、それは仕方ない部分もある。肩肘張らずにプレーするならポイントを深めに設定してもいいだろう。とにかく、スイッチまで調整できるとなると、プレーに合わせてどう設定するか考える楽しみも増える。
「クリック触覚フィードバック」。これは、筆者の場合「4」に設定している。クリック感がほしいためだが、高めに設定すると消費電力もそれだけ高くなるから注意だ。
クリック感の設定に応じて音の大きさも変化 無音ならオフィスでも使える
あれこれ調整していて気づいたのだが、クリック感を高めるほど、それに合わせてちゃんと音も大きくなっている。
逆に、0に設定すると完全に無音のスイッチが完成する。カチカチ大好き人間の筆者は、押すたびに拍子抜けで感覚がつかめなかったが、音が煩わしいと思う人なら好きになれるだろう。
音がしないということは、オフィスでも気兼ねなく使えるということ。もし、職場でも使いたいなら、選択肢としてはアリだ。
パーソナライズの幅が広がった次世代にふさわしい一台
スイッチを調整できるまでになり、ゲーミングマウスはどこまで行ってしまうのだろうか。「PRO X2 SUPERSTRIKE」には、そう思わせるだけのインパクトがあった。感度に加えスイッチもパーソナライズできる次世代マウス。ゲームを遊ぶ人もそうでない人も、ぜひ一度体験してほしい一台だ。