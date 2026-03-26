スタンドレスと鋭指向性 GRAPHTからQD-OLEDゲーミングモニターと配信特化の超小型マイク

配信・ゲームプレーに役立つ2製品登場

高いコントラスト比と色再現性 QD-OLED採用モニター スタンドレスも用意

GR2728OEL-BK

焼き付き防止の機能が充実

スタンドレスはモニターアームが前提

ゲーム環境に特化 マイクアーム前提の超小型マイク デスクの音も拾いにくく

GRAPHT Compact-Mic XLR Streamer Edition

超小型！マイクアーム前提のマイク

モニターと被りにくい

鋭指向性を採用

MSYは3月27日、同社が展開する「GRAPHT」ブランド「GRAPHT STANDARD」シリーズから、QD-OLEDパネル搭載ゲーミングモニター「GR2728OEL-BK」、超小型コンデンサーマイク「GRAPHT Compact-Mic XLR Streamer Edition」の2製品を公式ECサイト、Amazon.co.jpで発売する。「GR2728OEL-BK」は、OLED（有機EL）と QD（量子ドット）技術を融合させた27インチ QD-OLEDパネルを採用したゲーミングモニター。有機ELが持つ深みのある黒表現と高コントラストはそのままに、赤・緑・青それぞれの色純度を極限まで高め、濁りのないクリアな発色を実現。コントラスト比は一般的なMini-LEDパネルで約1000:1なのに対し、1500000:1となっており、黒浮きなく引き締まった明暗差を表現できる。また、QD-OLEDパネルにより、色域カバー率がsRGB・DCI-P3・Adobe RGBのいずれでも99％以上を達成しており、高レベルな色再現性を併せ持っている。解像度はWQHD（2560×1440）。リフレッシュレートは280Hz、応答速度は0.03msを発揮する。このほか、パネル保護機能も複数設ける。ピクセル単位で色情報を常時監視する「自動焼きつき防止」、焼きつきの主因となる静止画やアイコンを自動検知し、パネルへの負荷を継続的に分散する「多層的な保護システム」、スリープ中や待機中に4～20分のメンテナンスを自動実施する「バックグラウンド自動メンテナンス」、累積4時間の使用ごとにメンテナンスを促す通知を表示する「セルフチェック通知」の4機能で、焼き付きを防止する。インターフェースはDisplayPort 1.4×2、HDMI 2.1×2、オーディオ出力×1を備える。価格は通常モデルが8万4800円、モニターアームの使用を前提としたスタンドレスモデルが7万6800円となっている。「GRAPHT Compact-Mic XLR Streamer Edition」は、ストリーマーやゲーマーのデスク環境に特化した約60mmの超小型コンデンサーマイク。カラーはホワイトとブラックの2色。マイクアームの取り付けを前提として設計されたケーブル一体型モデルで、ロープロファイルマイクアームと組み合わせれば、マイクがモニターに被ってしまい集中できない、といった問題を解決できる。主要部品には、アルミニウムを採用し、軽量・堅牢な設計だ。さらに、プリモ製の10mmのエレクトレットコンデンサーマイクを搭載し、集音方式に鋭指向性を採用。小型ボディーながら高音質を実現しつつ、マウスのクリック音やキーボードなどの環境音を大幅に低減できる。接続方式は、音質劣化の少ないXLRによるバランス接続を採用。高い集音性により、一般的なマイクが必要とする音量よりも小さい声量で充分な集音が可能となる。また、マイクアームに多く使用されている「3／8ネジ」に対応した専用のジョイントパーツが付属するなど、セットアップも容易となっている。サイズはW54.4×H79.6×D22.8mmで、重さは約124g。ケーブル長は1500mm。価格は、1万4960円だ。