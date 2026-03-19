だいたい5万円で買える 4K・フルHDを使い分け デュアルモード搭載のMSI新型ゲーミングモニター

MAGシリーズに新モデル登場

AIビジョンなどの補正機能も充実

MAG 275UPD E14

映像を自動調整するAIビジョン

インターフェース

エムエスアイコンピュータージャパンは3月19日、ゲーミングモニターのMAGシリーズから新モデル「MAG 275UPD E14」を発売する。価格は4万9800円前後で、Amazon.comで展開する。新製品は、4K／144Hz・フルHD／288Hz の2つのモードを素早く切り替えられる「デュアルモード」に対応した27インチモニター。ゲームジャンルによって、モードを使い分けられる。対応ゲーム機と接続することで、4K／120Hz表示も可能だ。高画質IPSパネルを採用することで、広い視野角ときれいな発色を実現。さらにHDR対応で光と影もリアルに再現できる。このほか、コントラストや彩度を自動で調整するAIビジョンや、暗い部分を補正するナイトビジョン、Adaptive-Sync機能を搭載する。アンチフリッカーやブルーライトカットなど、アイケア機能も付き、長時間の使用でも目に負担がかかりにくい。スピーカーは本体内蔵。2W＋2Wスピーカーにより、音声も楽しめる。スタンドは、高さ調整、90°回転させて縦表示も可能な高性能タイプだ。インターフェースは、HDMI 2.1（HDCP 2.3）×2、DisplayPort 1.4（HDCP 2.3）×1、イヤホンジャックを備える。