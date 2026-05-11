わずか数秒で設営！ レジャーが快適になる累計17万台突破の大人気テントに新色

「ポップアップテント」の設置イメージ

UVカット率は95％以上

シルバーコーティングによって95％以上のUVカット率を実現

耐水圧1200mmで、急な雨などにも対応可能

テントの開口上部に設けられたサンシェードによって、

日陰のスペースを増やせる

付属のフロントシートは表に出したままにしておけるほか、

取り外してレジャーシートとしても使用可能

今回追加された新色チャコールグレー（左）と

アーモンドブラウン

従来のスモーキーグリーン、アッシュグレー、

エクルベージュと合わせて、カラーバリエーションは計5色に

タンスのゲンは5月8日に、アウトドアシリーズ「ENDLESS BASE（エンドレスベース）」の2017年から販売している「ポップアップテント」に、新色チャコールグレー、アーモンドブラウンを追加して、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。今回の新色追加によって、カラーバリエーションはチャコールグレー、アーモンドブラウン、スモーキーグリーン、アッシュグレー、エクルベージュの5色となる。価格は、幅200cmモデルが5999円、幅250cmモデルが6999円。「ポップアップテント」は、生地の裏面にシルバーコーティングを施すことによって、日差しや紫外線を強力にカットしてくれるテント。国内の機関による検査では、95％以上の高いUVカット率が明らかになっている。あわせて実施された、オーストラリアやニュージーランドなどで採用されている国際的な紫外線防護係数（UPF）のAS／NZS規格に基づく検査では、最高ランクであるUPF50＋（Excellent）の格付けが実証され、極めて高い日焼け防止効果を発揮する。さらに、シルバーコーティングを施すことで、高い遮熱効果も実現しており、日光を模した光を15分照射した実験では、未加工の生地と比較して最大18.8℃の温度差が確認されたという。本格的なアウトドア用途ではなく、海やレジャーシーンでの使用を想定し、販売開始当初の耐水圧は500mmだったが、ユーザーから寄せられた意見をもとに耐水圧を1200mmにパワーアップしているため、急な雨などにも対応できる。テントの開口上部にはサンシェードを備えており、立てる際にサンシェード用のフレームを組み立てることによって、日陰のスペースを増やせる。付属のフロントシートは、扉と別で独立しているので、テント前面を閉めてもフロントシートだけを表に出したままにしておける。また、ファスナー式のためフロントシートを取り外してレジャーシートとして使える。そのほか、ペグやロープも付属しているので、少し風のある日や砂浜などでも安心して使用可能となっている。