2mの高さからでも落下衝撃を吸収 しかも黄ばみにくい ベルキンのiPhone 17e対応クリアケースが登場

厚み2mmの超薄型設計 画面フィルムも3種類登場

Belkin SheerForce Clear Liteシリーズ

for iPhone 17e／16e

高い耐衝撃性

カメラと前面のフチを高く設計

UV耐性設計を採用し黄ばみにくい

Belkin ScreenForce TemperedGlass

画面保護フィルム

Belkin ScreenForce TemperedGlass

覗き見防止強化ガラスフィルム

Belkin ScreenForce Titan SmartShield

反射防止画面保護フィルム

ベルキンは5月8日、iPhone 17e対応のクリアケースや画面フィルムを、Amazon.co.jpで発売した。いずれも落下試験をクリアするなど、耐久性の高さが特徴となっている。クリアケース「Belkin SheerForce Clear Liteシリーズ for iPhone 17e／16e（MSA064）」は、本来のiPhoneのデザイン性をそのままに、耐衝撃性とUV耐性を強化できる。MIL-STD-810G規格に基づく2メートルの落下試験に合格し、カメラ周りや前面のフチを高く設計することで、レンズや液晶へのキズもガードできる。厚みも2mmと薄型なので、自然な握り心地を実現しており、重量も37gと気にならない数値だ。また、クリアケース特有の悩みである「黄ばみ」を抑え、新品のような透明感を長期間キープできるほか、磁気リングを内蔵しているため、MagSafe対応の充電器やアクセサリーもしっかりと吸着できる。価格は2739円。画面フィルムは、3種類をラインアップ。いずれも、表面には9H硬度の耐傷加工と、指紋や汚れがつきにくい撥水撥油コーティングを施しており、落下試験もクリアし強度も高い。「Belkin ScreenForce TemperedGlass 画面保護フィルム（OVA286）」は、従来のガラスと比較し最大15倍の強度を持っており、1.8メートルの落下試験をクリアしている。価格は1936円。「Belkin ScreenForce TemperedGlass 覗き見防止強化ガラスフィルム（OVA287）」は、「Belkin ScreenForce TemperedGlass 画面保護フィルム」と同じ性能を保ちながら、左右30度傾けると画面が暗くなる双方向覗き見防止機能を搭載する。価格は1936円。「Belkin ScreenForce Titan SmartShield 反射防止画面保護フィルム（OVA288）」は、AR反射防止設計と強化ナノチタン保護を採用した画面保護フィルム。2メートルの落下試験をクリアするなど、耐衝撃性も高いが、GRS認証を取得したリサイクル素材を60％使用するなど環境負荷軽減にも貢献している。価格は2691円。