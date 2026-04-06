SNSで話題のイケてる「ポタアン」で気軽に音質アップ 「HiBy W4」が日本上陸

レシーバーとUSB入力の2通りで使える タッチスクリーンも便利

HiBy W4

グリッチデザインを取り入れた一台

クリップがついて使いやすい

2インチのタッチスクリーンを搭載

別売りのMagSafe Magnetic Backplate

HiBy Musicの輸入代理店を務めるミックスウェーブは4月10日、ポータブルBluetoothヘッドホンアンプ「HiBy W4」を発売する。価格は1万9800円。予約受付中。新製品はグリッチデザインを取り入れたカラフルでファッション性の高い一台。SNSでも話題になったモデルだ。カラーはイエロー、ホワイト、オレンジ、ブラック、グリーンの5色から選べる。ポータブルアンプを使ったことがない人でも、日常生活に取り入れやすいビジュアルとなっている。BluetoothレシーバーとUSBオーディオ入力の2つの動作モードを搭載し、環境に応じて使い分けでき、幅広いリスニングスタイルに対応。接続方式に応じて最適な音質を引き出す再生設計で、Bluetooth時には、安定性と音質のバランスを重視。USB接続時には、高い音楽解像度と情報量を備えたサウンドを提供する。なお、ワイヤレス接続には、Bluetooth 5.4を採用し、Snapdragon Soundにも対応。aptX Adaptive／aptX Lossless／aptX HD／aptX／LDAC／AAC／SBCなど、主要な高ビットレートBluetooth オーディオコーデックを幅広くサポートしながら、低遅延も実現する。専用のUnChargeレバーを使用すればUSB使用時でも内蔵バッテリーの駆動を実現し、ノイズ低減も可能に。バッテリー容量は1500mAhで、接続先のデバイスの消費電力も減らせる。再生時間はワイヤレス時で最大約6時間。さらに、2インチのタッチスクリーンでは、一通りの操作が可能。アルバムアート表示にも対応し、再生中の情報を一目で確認できる。音質面では、Cirrus LogicのフラッグシップHi-Fi DAC「CS43198」を2基搭載するなど、クリーンで立体感のあるサウンドを実現し、幅広い音楽ジャンルで効果を発揮する。インターフェースには、3.5mmシングルエンドと4.4mmバランス端子を搭載。最大475mWの高出力で、接続するヘッドホンやイヤホンを選ばない。別売りで、MagSafe対応スマホに吸着可能になる「MagSafe Magnetic Backplate」も展開する。こちらは価格が2680円。このほか、マイク入力をサポートし、車の電源と連動するカーオーディオ最適化モード、対応するスマートフォンとワンタッチで接続できるNFCペアリング機能にも対応する。