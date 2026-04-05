マグネットで簡単にまとまるフラットなUSBケーブル 選べる6色 MOTTERUから

カラフルな6色展開 くっつくからまとまりやすい

カラフルなマグネット式フラットケーブル

USB-C to USB-C（MOT-MGFCC100）と

USB-A to USB-C（MOT-MGFAC100）の2種類を用意

長さ調節も簡単だ

厚さは7mm

マグネット式なので、デスク横などにも貼り付けられる

MOTTERUは4月2日に、マグネットでまとまるUSB-C to USB-CとUSB-A to USB-Cのフラットケーブルを公式オンラインショップや楽天、Amazon.co.jp、Yahoo!ショッピングで発売した。公式オンライン価格は2200円。なお、モニターセール価格で各色数量限定1000円だ（Amazonはポイント還元）。新製品は、マグネットの力でくっついて一瞬でまとまる、整理整頓しやすいフラットケーブル。240Wの急速充電に対応し（USB Type-C to Cのみ）、データ転送速度は最大で480Mbps。フラットケーブルなので、ポーチやカバンなどにスッキリ収まる。カラーは、エアリーホワイト、スモーキーブラック、アーモンドミルク、ペールアイリス、パウダーブルー、ラテグレージュの6色を用意。デバイスのカラーやインテリアに合わせて、幅広く選択できる。