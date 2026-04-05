マグネットで簡単にまとまるフラットなUSBケーブル 選べる6色 MOTTERUから
新製品
2026/04/05 09:30
MOTTERUは4月2日に、マグネットでまとまるUSB-C to USB-CとUSB-A to USB-Cのフラットケーブルを公式オンラインショップや楽天、Amazon.co.jp、Yahoo!ショッピングで発売した。公式オンライン価格は2200円。なお、モニターセール価格で各色数量限定1000円だ（Amazonはポイント還元）。
新製品は、マグネットの力でくっついて一瞬でまとまる、整理整頓しやすいフラットケーブル。
240Wの急速充電に対応し（USB Type-C to Cのみ）、データ転送速度は最大で480Mbps。フラットケーブルなので、ポーチやカバンなどにスッキリ収まる。
カラーは、エアリーホワイト、スモーキーブラック、アーモンドミルク、ペールアイリス、パウダーブルー、ラテグレージュの6色を用意。デバイスのカラーやインテリアに合わせて、幅広く選択できる。
カラフルな6色展開 くっつくからまとまりやすい
新製品は、マグネットの力でくっついて一瞬でまとまる、整理整頓しやすいフラットケーブル。
240Wの急速充電に対応し（USB Type-C to Cのみ）、データ転送速度は最大で480Mbps。フラットケーブルなので、ポーチやカバンなどにスッキリ収まる。
カラーは、エアリーホワイト、スモーキーブラック、アーモンドミルク、ペールアイリス、パウダーブルー、ラテグレージュの6色を用意。デバイスのカラーやインテリアに合わせて、幅広く選択できる。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。