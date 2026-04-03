「サンコー秋葉原総本店」12日に閉店 4日からお得な最終セールを開催

サンコー秋葉原総本店

今後は製品開発とデジタル体験に注力 最終セールでは約200種類の製品が特別価格に

SNSでもキャンペーンを実施

サンコーは4月12日、実店舗「サンコー秋葉原総本店」（東京・千代田区）を閉店する。これを受けて、4日から最終セールの「サンコー総本店ファイナルイベント」を開催する。「ECサイトでの購入体験」と「SNSを通じたコミュニケーション」の強化を続けてきたサンコー。秋葉原総本店は2009年にオープンした店舗で、閉店に踏み切った理由について「店舗運営のノウハウとリソースを『新製品の開発』『日本全国どこにいても体験できるデジタル体験の拡充』に注力するため」としている。今後は、Webサイトを通じた情報発信を強化し、全国のエディオン11店舗に展開している「サンコーコーナー」をはじめとした製品体験の場を全国に広げていくとのこと。同店舗で行う「サンコー総本店ファイナルイベント」では、歴代のヒット商品から最新作まで、約200種類のサンコー製品を特別価格で放出する。4日から最終営業日の12日まで実施するが、7日、8日は休業日となる。また、閉店に伴い、X（旧 Twitter）では、店舗での思い出写真やエピソードを募集する「サンコー秋葉原総本店完走感謝祭」も開催中。12日までに指定のハッシュタグ「#ありがとうサンコー秋葉原総本店」をつけて、店舗との思い出を投稿すると、公式通販サイトで使える1000円オフクーポン（5000円以上の買い物で利用可能）をもれなく進呈する。