在庫ゼロで6万機種に対応、スマホ保護フィルムの常識が変わるBELEX「ハイプロフィルム」専用サイト公開

「ハイプロフィルム」の専用情報サイトを公開

調達リスクと大量廃棄問題が背景

「ハイプロフィルム」とは？

BELEXは、スマートフォン（スマホ）向け保護フィルムの新サービス「ハイプロフィルム」の専用情報サイトを公開した。サービスは1種類の共通フィルムから購入時にカットするオンデマンド方式を採用。専用カットマシンを使い、その場で機種に合わせて切り出すことで、6万機種以上のスマホに対応する。従来のような「機種別在庫を大量に抱える必要」がなくなり、店舗運営や流通の常識を大きく変える可能性を秘めている。スマホ用保護フィルムの主原料であるTPUやPETは石油由来。近年、中東情勢の影響などによって原材料の調達環境が不安定化している。さらに業界では、1年間で数百モデルの新機種が登場しているほか、需要予測のズレによる在庫余剰、売れ残りによる廃棄ロスといった課題が顕在化している。これまでの「機種ごとに製造・在庫するモデル」は、この課題を避けられず、環境やコストの両面で負担となっていた。ハイプロフィルムが注目される理由は、市場の大きな変化にある。10万円を超える高価格帯のスマホが主流となり、買い替えサイクルが長期化している一方、旧機種のフィルムが手に入らないという問題が顕在化。また、中古端末の流通増によって旧機種へのニーズが急増している。ところが、店舗では対応フィルムの在庫がないケースも多い。ハイプロフィルムは、この問題に対応する。ハイプロフィルムは、専用マシンが6万種類以上のサイズデータを内蔵。購入時に約30秒でカットできるため、店舗は「共通シート」のみで運用できる。事前の機種別製造や梱包が不要で、廃棄ロスを大幅に削減、調達の効率化を実現する。店舗側では、発注や棚卸、在庫管理が簡略化できることに加えて、新旧・希少機種の全てに対応が可能、販売機会の損失を防止する。ラインアップは、「スタンダード光沢」「ブルーライト低減」「マット（指紋防止）」「自己修復強化タイプ」「UVシリーズ」「覗き見防止」の6種類。素材には高機能な樹脂素材「TPU」を採用し、割れや欠けが起こりにくく、指紋認証に対応、気泡が自然に消える、撥水・撥油加工、ケースと干渉しない精密カットなどを実現する。在庫を持たず、廃棄を減らし、さまざまな機種に対応するハイプロフィルムは、環境負荷軽減と収益改善を同時に実現するといえるだろう。