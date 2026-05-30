ファーウェイが協力 文字盤が変化する「ONE PIECE」の「四皇」イメージしたコラボスマートウォッチ

「ONE PIECE」コラボスマートウォッチが登場

ファーウェイと協力 キャラクターデザインと実用性を両立

バギーモデル（HUC-OP-BD11-B）

シャンクスモデル（HUC-OP-BD11-S）

ティーチモデル（HUC-OP-BD11-T）

ルフィモデル（HUC-OP-BD11-L）

ウエニ貿易は5月29日、キャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK」から、TVアニメ「ONE PIECE」のバギー、シャンクス、ティーチ、ルフィの「四皇」をイメージしたスマートウォッチを「麦わらストア」の全国10店舗とオンラインストアで発売した。価格は1万2980円。「GARRACK」ブランドは、単なる外装のデザインだけでなく、機能やシステム面にまでキャラクターの特性が落とし込まれているのが大きな特徴だ。パートナー企業のファーウェイと協力することで、それぞれのキャラクターをイメージしたベルトやオリジナルの文字盤を加えながら、実用面も追求したスマートウォッチとなっている。本体は、1回の充電で14日間稼働するロングバッテリーや、急速充電、100種類以上のワークアウトモードなどの機能を備える。オリジナルの文字盤は、歩数や心拍数、ストレス値に応じて、文字盤上のキャラクターのポーズが変化するギミックをそれぞれ搭載している。バギーモデルは「バラバラの実」をモチーフとし、体のパーツが分離したようなベルトデザインを採用。歩数に連動し、文字盤上に「クロスギルド」メンバーが登場するギミックを搭載した。また、通知が届くとクロスギルドの海賊旗マークが表示される。ショートカットキーには、派手好きなバギーをイメージした「音楽コントロール」と、バギーの鼻をモチーフにしたデザインの「アラーム」も設けている。シャンクスモデルは、イメージカラーの赤を採用し、ベルトには「覇王色の覇気」を表現したデザインを施した。通知が届くと赤髪海賊団の海賊旗マークが表示されるほか、一定の心拍数に達するとシャンクスがポーズを変え、覇気を放つ演出が発動する。ショートカットキーには、未来を見通す「見聞色の覇気」をイメージしたデザインの天気予報と、シャンクスが放つ「覇王色の覇気」をイメージしたデザインの呼吸エクササイズを搭載した。ティーチ（黒ひげ）モデルは「ヤミヤミの実」と「グラグラの実」の2つの能力をベルトで表現。ストレス値に応じて文字盤の表現が変化するほか、通知が届くと黒ひげ海賊団の海賊旗マークが表示される。また、ショートカットキーには、「ヤミヤミの実」をイメージしたデザインの睡眠測定と、「グラグラの実」をイメージしたデザインの「アラーム」を搭載する。ルフィモデルは、「ギア5」の姿をモチーフに、羽衣をイメージしたデザインを採用した。心拍数と連動し、一定の値に達すると、ルフィのポーズが変化するギミックを搭載する。また、通知が届くと麦わらの一味の海賊旗マークを表示。ショートカットキーには、「ギア5」ルフィのシルエットをデザインしたワークアウトモードと、羽衣をイメージしたデザインの呼吸エクササイズを設けた。