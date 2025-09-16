傷・衝撃・充電に強い！ ESRの最新iPhone 17ケース

ESRから「iPhone 17」シリーズに対応したコレクションが登場

新品同様の透明感と輝きを長く保つ

ESR Classic ハイブリッドマグネットケース

（カメラコントロール、隠れスタンド）

ESR Cloud ソフトマグネットケース

（カメラコントロール、隠れスタンド）

ESR UltraFit Armorite Pro スクリーン保護フィルム

ESR UltraFit Armorite スクリーン保護フィルム

ESR UltraFit Classic スクリーン保護フィルム

香港のESRは9月11日に、「iPhone 17」シリーズに対応したスマートフォンケース、ガラスフィルムをはじめとしたコレクションを、Amazon.co.jpにて発売した。今回、発売された「iPhone 17」シリーズ向けコレクションのラインアップとしては、「ESR Classic ハイブリッドマグネットケース（カメラコントロール、隠れスタンド）」「ESR Cloud ソフトマグネットケース（カメラコントロール、隠れスタンド）」「ESR UltraFit Armorite Pro スクリーン保護フィルム」「ESR UltraFit Armorite スクリーン保護フィルム」「ESR UltraFit Classic スクリーン保護フィルム」を用意している。「ESR Classic ハイブリッドマグネットケース（カメラコントロール、隠れスタンド）」は、新設計のカメラバーが全面をしっかりとガードして、内蔵のカメラコントロールカバーと4層構造によって、iPhoneのもっとも繊細な部分であるカメラを強力に保護する。高額なカメラ修理費用のリスクを大幅に軽減するとともに、強化されたエアーガード・コーナーが軍用規格の3倍に相当する約3.3mからの落下耐性を実現する衝撃吸収性能で本体を守る。また、コーナー部分は1.2mm高く設計されたレイズド・エッジ・スクリーンと、隠れスタンド部分の2.4mm縁高設計を採用することで、画面やカメラレンズへの接触を防ぐ。本体背面には、15°～69°の範囲で自由に角度調整が可能なスタンドを備えている。スタンドは、縦置き・横置きの両方に対応するほか、2.4mmの縁高レンズフレームがカメラを保護する。さらに、MagSafe機能は一般的な製品の磁力（約700g程度）を上回る約1500gの強力な磁力を実現しており、安定した装着感でズレや落下を防ぐ。また、厚さ1.5mmの背面プレートはQi2 25W充電規格に対応しているので、充電性能を損なうことなくスムーズで快適なワイヤレス充電ができる。そのほか、背面には硬度4Hのアクリル製パネルを採用し、強力なスクラッチ耐性で擦れや傷から本体を守り、新品同様の透明感と輝きを長く保てる。対応機種はiPhone 17／17 Air／17 Pro／17 Pro Maxで、カラーはピンク縁半透明ピンク、ライトピンク半透明ピンク、オレンジ縁半透明オレンジの3色。価格は2799円。「ESR Cloud ソフトマグネットケース（カメラコントロール、隠れスタンド）」は、滑らかなシリコン素材の採用によって快適なホールド感と高いグリップ力を実現した。内側には柔らかなマイクロファイバーを敷き、硬質ポリカーボネートやシリコン、防塵コーティングを組み合わせた4層構造で、見た目の美しさと日常使いにおける耐久性を兼ね備えている。「ESR Classic ハイブリッドマグネットケース（カメラコントロール、隠れスタンド）」と同様に、軍用規格の3倍に相当する保護性能を実現する、カメラモジュール全体を包み込むように保護する新設計のカメラコントロールカバーと、4層構造を採用する。あわせて、画面端1.7mm、カメラガード2.4mmのレイズドエッジ設計によって、スクリーンやレンズを傷から守る。さらに、15°～69°の範囲で自由に角度調整が可能で、横置き・縦置きの両方に対応する背面スタンド、カメラを保護する2.4mm高いレンズフレーム、1400gの強力な磁力を実現しQi 2.2に対応するMagSafe機能も備えている。対応機種はiPhone 17／17 Pro／17 Pro Maxで、カラーはブラック、ブルー、グリーン、レッド、オレンジ（オレンジはiPhone 17 Pro／17 Pro Maxのみ）。価格は3199円。「ESR UltraFit Armorite Pro スクリーン保護フィルム」は、Corning製の高品質アクセサリーガラスを採用し、大切なデバイスをしっかりと守る保護フィルムで、SGS認証を取得して64gの鋼球を最大2.5mから落下させる厳しい耐久テストをパスする、圧倒的な強度を実現している。ARコーティングによって画面の反射率を4％から2％に低減し、直射日光下でもまぶしさのない鮮明な映りを実現するとともに、光の透過率を92％から94％に向上して画面本来の色彩を忠実に保つ。また、かすみ率も2％から1.1％に抑えた。そのほか、専用の「UltraFitトレイ」を使えば、誰でもズレなく簡単に位置を合わせられ、ホコリや気泡の侵入を防ぎつつ、2ステップで貼り付けられる。対応機種はiPhone 17／17 Air／17 Pro／17 Pro Maxで、価格は2999円。「ESR UltraFit Armorite スクリーン保護フィルム」は、「ESR UltraFit Armorite Pro スクリーン保護フィルム」と同じく64gの鋼球を最大2.5mから落下させる厳しい耐久テストをパスし、専用の「UltraFitトレイ」で簡単に貼り付けられる。さらに、1万回のスクラッチ耐久試験をクリアしており、日常使いで発生しやすい擦れやキズから画面を確実にガードして、透明感と美しさを長期間維持するとともに、94.5％の高い光透過率で明るく鮮やかな映像を再現する。また、反射防止コーティングを施すことで映り込みを抑え、高い視認性を実現した。対応機種はiPhone 17／17 Air／17 Pro／17 Pro Maxで、価格は2199円。「ESR UltraFit Classic スクリーン保護フィルム」は、日常使いに十分な0.5mの落下耐久力と、1500回のスクラッチ耐性の保護機能性を備える。さらに、スマートフォンを設置～プルタブの引き抜きの2ステップで貼り付けられる、「UltraFit貼り付けツール」が付属している。対応機種はiPhone 17／17 Air／17 Pro／17 Pro Maxで、価格は1699円。