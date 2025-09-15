【エリア別】東京圏で「moto g05」が首位に！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/9/15

moto g05

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年9月1日～7日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 moto g05（Motorola Mobility）2位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）3位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）4位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）5位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）6位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）7位 arrows We2 F-52E（FCNT）8位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）9位 arrows We2 FCG02（FCNT）10位 Pixel 10 128GB(au)（Google）