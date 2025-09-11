ビックカメラグループ、買取価格を増額する「iPhone メガ買取」キャンペーンを開催

新型iPhone発売にともなう買い替え需要を見込んだ

対象iPhoneの買取価格を増額するキャンペーンが開催決定

買取金額など実施概要は9月17日に発表

ビックカメラグループは9月17日から、新型iPhoneへの買い替え需要を見込んで、対象のiPhone買取価格を増額する「iPhoneメガ買取」キャンペーンを、全国のビックカメラグループにおける買取カウンター設置店にて開催する。今回開催される「iPhoneメガ買取」キャンペーンは、ソフマップが運営する買取総合サービス「ラクウル」アプリでの同時開催も決定しており、「ラクウル」からの申し込みも可能なので、自宅に居ながらにして待ち時間なしで買取を利用できる。さらに、「ラクウルかんたん買取キット」を事前に購入することによって、「ラクウル」の宅配買取および来店予約時に付属の倍額チケット（買取成約金額2000円以上の取引につき1枚利用可）を使える。どの程度おトクに買い替えられるのかや、買取金額といった実施概要は9月17日に発表される。