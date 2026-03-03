紙のような描き心地！ ポータブルパッド「MovinkPad Pro 14」専用の反射防止フィルム

LCD-WMPP14P

アナログに近いコントロール性

紙に描くような描き心地

気泡が気にならない貼りやすさ

多機能設計

サンワサプライは、ワコムのポータブルパッド「Wacom MovinkPad Pro 14」に対応した反射防止タイプの液晶保護フィルム「LCD-WMPP14P」を販売している。「紙に描くような心地よさ」と「高い視認性」を両立させたクリエーター向けの高機能フィルムだ。価格は3520円。LCD-WMPP14Pは、特殊な表面加工によってペン先が紙に触れているような適度な摩擦感を実現。鉛筆で描くようなアナログに近いコントロール性が得られ、イラスト制作や精密なレタッチ作業に適している。タッチ感度の低下もほとんどなく、デジタル作業のストレスを軽減する。保護フィルムには特殊な自己吸着層を採用しており、貼り付け時に気泡が入りにくい構造。多少の気泡が残っても数時間～数日で分散し、自然に目立たなくなるため、貼り替えの手間を大幅に軽減する。硬度3Hのハードコート加工で、日常の擦り傷から液晶画面をガード。さらに、耐薬品性や耐候性、耐水性にも優れ、長期間の使用でもフィルム表面を清潔に保つことができる。LCD-WMPP14Pは、クリエーターにとって理想的な紙の描き心地と快適な視認性を両立。Wacom MovinkPad Pro 14を使ったデジタル制作を、心地よく快適にするアイテムとして注目が集まりそうだ。