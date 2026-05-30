日本向けルンバ第2弾「Roomba Plus 515 Combo」　期間限定9万8800円で

アイロボットジャパン

山田 毅社長

コンシェルジュサービス「ルンバ プレミアム特典」対象製品第1号

従来機種

（Roomba Plus 505 Combo）との比較

PerfectEdge テクノロジーを採用した可動式のエッジクリーニングブラシを新たに搭載（左）。

「ルンバ プレミアム特典」がつく

新開発LiDAR「Integrated Line Laser」を本体前面へ埋め込み、薄さ8.4cmを実現した。

小型・薄型設計なので狭い場所にも入り込める

アイロボットジャパンは、従来機種の3倍の吸引性能を実現した薄型・小型のロボット掃除機「Roomba Plus 515 Combo ロボット ＋ AutoWash 充電ステーション」を5月29日に発売した。価格は12万9800円だが、夏のキャンペーンとして、7月6日23時59分までの期間限定で3万円引きの9万8800円で販売する。「Roomba Mini」に続く日本向けルンバの第2弾。従来機種（Roomba Plus 505 Combo）より小型・薄型化を図りつつ、新開発LiDAR「Integrated Line Laser」による高精度なナビゲーションと高い吸引性能を実現した。PerfectEdge テクノロジーを備えた可動式エッジクリーニングブラシと伸縮式モップパッドにより、1台で掃除機がけから水拭きまで行える。サイズは高さ8.4cm×最大幅30.3cm。ローソファの下など、従来のロボット掃除機では到達できなかったスペースにも入り込むことができるため、清掃可能範囲が大きく広がった。日本向けルンバ第1弾のRoomba Miniは単身者や狭い住宅向け。一方、新製品は、清掃したい範囲が広く、高い吸引性能を求める層をターゲットとする。また、コンシェルジュサービス「ルンバ プレミアム特典」を新たに提供し、サポートを強化した。5月27日に開催した「アイロボットジャパン 新製品発表会」で山田 毅社長は、日本の顧客はセットアップ時の問い合わせが多く、より安心して買い求められるよう「ルンバ プレミアム特典」を追加したと説明した。「ルンバ プレミアム特典」（レンタル中の製品は対象外）ではメーカー保証期間の延長（3年間）、専任オペレーターにつながる専用ダイヤル、交換用の消耗品一式などをセットにし、今後の新製品にも展開していく。さらに夏のキャンペーンとして、4月に発売した「Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット ＋ SlimCharge 充電スタンド」も、5月27日～6月11日23時59分の期間限定で値下げする。対象店舗は「ルンバ プレミアム特典」対象認定販売店とアイロボット公式オンラインストア。通常価格は3万9800円、キャンペーン価格は3万4800円。