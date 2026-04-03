ロスレスってどんな意味？ ハイレゾとの違いやメリット、聞き方を徹底解説

ロスレスとは

圧縮とは

ハイレゾとの違い

コーデック

ロスレス配信をしているサービス

Apple Music

Spotify

Amazon Music Unlimited

ロスレスを体験する方法

まとめ

SpotifyやApple Musicの音質設定で見かける「ロスレス」という言葉。「音質が良いらしいけど、実際に何が違うの？」「ハイレゾとは同じもの？」と疑問に感じたことはないでしょうか。ロスレスとは、音楽データを圧縮しても音の情報が失われない形式のことです。一般的な圧縮音源よりも原音に近く、ボーカルや楽器の細かなニュアンスまで楽しめる点が特徴とされています。一方で、データ量が大きくなる、再生環境によっては違いを感じにくいといった注意点もあります。本記事では、ロスレスの基本的な意味から、圧縮の仕組み、ハイレゾとの違い、対応サービスや実際の体験方法までを初心者向けにわかりやすく解説します。音質設定を見直したい方や、ロスレス配信を試してみたい方は、ぜひ参考にしてください。ロスレスとは、「可逆式圧縮（かぎゃくしきあっしゅく）」によって作られた音楽データのことを指します。可逆式圧縮とは、データを圧縮しても、再生時に元の状態へ完全に戻せる方式のことです。そのため、音の情報が削られず、原音に近い音質を保てる点が大きな特徴といえます。一般的に普及しているMP3やAACなどの音源は、ファイルサイズを小さくするために、人の耳では気づきにくい音の情報を間引いています。一方、ロスレス音源ではこうした情報の削減を行わないため、ボーカルの息遣いや楽器の余韻など、細かな音の違いを感じやすくなるのです。しかし、ロスレスにはデメリットもあります。音の情報を保持したまま圧縮するため、ファイルサイズが大きくなりやすく、ストリーミング再生では通信量が増える点には注意が必要です。また、再生環境によっては通常音源との違いを感じにくい場合もあります。このようにロスレスは、「音質を重視したい人向けの音源形式」と考えると理解しやすいでしょう。音楽データにおける「圧縮」とは、ファイルサイズを小さくするためにデータを整理・変換する処理のことです。音源の圧縮方式は、大きく分けて可逆式圧縮・非可逆式圧縮・非圧縮の3種類があります。まず、可逆式圧縮は、圧縮後に元のデータへ完全に戻せる方式です。音の情報を削らないため音質劣化がなく、ロスレス音源はこの方式を採用しています。拡張子としては、FLACやALACが代表的です。一方、非可逆式圧縮は、ファイルサイズを小さくする代わりに、音の一部情報を削減する方式です。一般的な音楽配信やストリーミングで多く使われており、MP3、AAC、Ogg Vorbisなどが該当します。音質とデータ量のバランスに優れていますが、元の音には戻せません。非圧縮は、その名のとおり圧縮処理を行わない形式です。音の情報をそのまま保持できる反面、ファイルサイズが非常に大きいのがデメリットです。代表例としてはWAV、AIFFなどがあります。以上を踏まえると、圧縮そのものが悪いわけではなく、用途や再生環境に応じて、適切な圧縮方式を選ぶことが重要だといえるでしょう。ロスレスと混同されやすい言葉に「ハイレゾ（ハイレゾリューション）」がありますが、両者は意味が異なります。ロスレスは「圧縮方式」を指す言葉であるのに対し、ハイレゾは「音源の情報量」を示す概念です。ハイレゾ音源とは、CD音質（44.1kHz／16bit）を超える情報量を持つ音源データのことを指します。具体的には、96kHz／24bitや192kHz／24bitといった高いサンプリング周波数・ビット深度を持つ音源が該当します。これにより、音の細かな変化や空間の広がりを表現しやすくなるとされています。一方で、ロスレス音源は必ずしもハイレゾとは限りません。たとえば、CD音質を可逆式圧縮したFLACファイルはロスレスですが、ハイレゾではありません。逆に、ハイレゾ音源でも非可逆圧縮が使われていれば、ロスレスではないケースもあります。なお、近年では「ハイレゾロスレス」と呼ばれる音源も登場しています。これは、ハイレゾ相当の情報量を持つ音源を、可逆式圧縮によって保存・配信する方式です。高音質を保ちつつ、非圧縮よりもデータ量を抑えられる点が特徴といえるでしょう。このように、ロスレスとハイレゾは異なる概念であり、「高音質」という共通点はあるものの、同じものではない点を理解しておくことが大切です。コーデックとは、音声データを圧縮・変換・復号するための方式のことです。特にストリーミング再生やBluetooth接続では、このコーデックの違いが音質や安定性に大きく影響します。ロスレス音源そのものは高音質でも、再生時に非可逆コーデックへ変換されると、本来の音質を生かしきれません。そのため、ロスレスを楽しむには「どのコーデックが使われているか」を理解しておくことが重要です。主な音楽用コーデックと特徴は、以下のとおりです。：代表的なロスレスコーデック。高音質かつ汎用性が高い：Appleが採用するロスレスコーデック。Apple Musicで使用：非圧縮。音質は最高だがデータ容量が非常に大きい：非可逆圧縮。Apple製品と相性がよく、Bluetoothでも多用される：汎用性が高いが、音質面ではロスレスに劣るたとえばApple Musicでは、配信自体はALACによるロスレスですが、ワイヤレスイヤホンで再生するとBluetoothの仕様上、AACへ変換されます。この場合、ロスレスの恩恵は限定的になります。このように、ロスレス音源を生かせるかどうかは、音源形式だけでなく、再生経路や使用されるコーデックまで含めて考える必要があるといえるでしょう。近年は、定額制の音楽配信サービスでもロスレス音質に対応するケースが増えています。ただし、サービスごとに対応状況や使用されているコーデック、利用条件が異なるため、違いを把握しておくことが大切です。以下では、ロスレス対応の代表的なサービスとして、Apple Music・Spotify・Amazon Music Unlimitedの3つについて、特徴を見ていきましょう。Apple Musicでは、追加料金なしでロスレスおよびハイレゾロスレスに対応しています。Apple独自の可逆式圧縮技術であるApple Lossless Audio Codec（ALAC）を採用しており、CD品質に相当する16ビット／44.1kHzから、最大24ビット／192kHzまでの音源が配信されています。iPhoneやiPadでは、有線接続のヘッドホンや内蔵スピーカーでロスレス再生が可能です。48kHzを超えるハイレゾロスレス音源を再生する場合は、外付けDACが必要になります。Macでも同様に有線接続が基本となり、一部のMacBook Proを除いて、96kHz以上の再生にはDACが必要です。Spotifyでは、プレミアムプランを対象にロスレス音質に対応しています。対応デバイスでは、最大24ビット相当の高音質で音楽を再生でき、Spotify Connectを利用すれば、互換性のあるデバイスへワイヤレス再生することも可能です。ただし、ロスレス機能は音楽再生専用で、ミュージックビデオやポッドキャスト、オーディオブックでは利用できません。また、ロスレス再生には安定した通信環境が重要で、公式には1.5～2Mbps程度の安定したインターネット接続が推奨されています。対応環境としては、モバイルアプリは9.0.58以降、デスクトップアプリは1.2.67以降が必要です。さらに、実際の音質は、元の音源の品質や再生デバイス、接続方法によって左右される点にも注意が必要です。Amazon Music Unlimitedは、FLAC形式によるロスレス配信に対応しています。最大の特徴は、2種類の高音質フォーマットが用意されていることです。ひとつが「Ultra HD」で、最大24bit／192kHzのハイレゾロスレス音源に対応しています。CD音質を超える情報量を持ち、楽器の質感や音の立体感など、細かなニュアンスまで再現しやすいのが特徴です。もうひとつが「HD」音質です。こちらはCDと同等の16bit／44.1kHzですが、ロスレス形式のため音の劣化がなく、一般的なストリーミング音源と比べても高い音質を維持できます。ロスレス音源をしっかり体験するには、音源だけでなく再生環境を整えることが重要です。まず前提として、再生する音源のビット深度（bit）やサンプリング周波数（kHz）に対応したオーディオ機器が必要になります。また、注意したいのが、Bluetooth接続ではロスレスにならないケースが多い点です。たとえばiPhoneでは、ワイヤレスイヤホンを使うと音声はAACコーデックに変換されるため、Apple Musicのロスレス設定をオンにしていても、本来のロスレス音質は活かしきれません。iPhoneでロスレスを体験する一例としては、有線ヘッドフォンと外付けDAC（デジタル／アナログコンバータ）を組み合わせる方法があります。DACを使うことで、48kHzを超えるハイレゾロスレス音源にも対応可能です。設定画面では、「設定」→「音楽」→「オーディオの品質」からロスレスやハイレゾロスレスを選択しておきましょう。一方、Android端末では、機種によってはUSB-C接続の有線イヤホンやDACを接続するだけでロスレス再生が可能な場合があります。ただし、端末やアプリの対応状況には差があるため、事前確認が欠かせません。このように、ロスレス音源による音質の違いを実感するには、有線接続＋対応機器が必要になることを覚えておきましょう。ロスレスとは、音楽データを圧縮しても音の情報が失われない可逆式圧縮による音源形式のことです。一般的な圧縮音源よりも原音に近い音質を保てるため、音の細かなニュアンスまで楽しみたい方に向いています。一方で、データ量が大きくなる、再生環境によっては違いを感じにくいといった点には注意が必要です。また、ロスレスとハイレゾは同じ意味ではなく、ロスレスは圧縮方式、ハイレゾは音源の情報量を示す概念です。両者を組み合わせたハイレゾロスレス音源も登場しており、対応するサービスや機器を使えば、より高音質な再生が可能になります。現在は、Apple Music、Spotify、Amazon Music Unlimitedなど、ロスレス配信に対応した音楽配信サービスも増えています。ただし、ロスレスの効果を活かすには、コーデックや接続方法、再生機器への理解が欠かせません。まずは自分の使っている端末や環境で、どこまでロスレスを体験できるのかを確認し、無理のない範囲で試してみるとよいでしょう。設定を見直すだけでも、音楽の聴こえ方が変わる可能性があります。