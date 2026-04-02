iPhone最新製品の種類を徹底分析 各機種の特徴や従来モデルとの違いを比較

iPhoneとは

特徴とメリット

iPhoneとAndroidの比較 項目 iPhone android OS iOS Android OS 操作性 統一されていてわかりやすい 機種によって異なる セキュリティ アップデートが長期間提供されやすい 提供期間はメーカーによる 端末の種類 Appleのみ 多数のメーカーが提供

種類

iPhoneの種類ごとの特徴と向いている人 種類 特徴 向いている人 標準モデル 性能と価格のバランスがよい 一般的な用途の人 Plus 標準モデルより画面が大きい 動画やゲームを楽しみたい人 Pro 高性能チップや高機能カメラを搭載 写真・動画撮影にこだわる人 Pro Max Proの性能＋最大サイズの画面 大画面での撮影や長時間使用したい人 Air 薄型・軽量を重視したモデル 持ち運びやすさを重視する人 e 価格を抑えたモデル コスト重視の人

iPhone 17シリーズ

iPhone 17シリーズ モデル 特徴 位置づけ iPhone 17 基本性能を備えた標準モデル 標準モデル iPhone 17 Pro カメラ・処理性能を強化 高性能モデル iPhone 17 Pro Max Proの性能＋大画面・大容量バッテリー 最上位モデル

iPhone 17

iPhone 16とiPhone 17の違い 項目 iPhone 16 iPhone 17 チップ A18 A19 ディスプレイサイズ 6.1インチ 6.3インチ 本体素材 アルミニウム

（Pro・Pro Maxはチタニウム） アルミニウム リフレッシュレート - 120Hz 超広角カメラ 1,200万画素 4,800万画素 フロントカメラ 1,200万画素 1,800万画素 バッテリー 最大22時間のビデオ再生 最大30時間のビデオ再生 重さ 170g 177g

iPhone 17 Pro

iPhone 17とiPhone17 Proの違い 項目 iPhone 17 iPhone 17 Pro チップ A19 A19 Pro ディスプレイサイズ 6.3インチ 6.3インチ カメラ 広角＋超広角 広角＋超広角＋望遠 本体素材 アルミニウム アルミニウム バッテリー 最大30時間のビデオ再生 最大33時間のビデオ再生 重さ 177g 206g 価格 12万9800円～ 17万9800円～

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17とiPhone 17 Pro Maxの違い 項目 iPhone 17 iPhone 17 Pro Max チップ A19 A19 Pro ディスプレイサイズ 6.3インチ 6.9インチ カメラ 広角＋超広角 広角＋超広角＋望遠 本体素材 アルミニウム アルミニウム バッテリー 最大30時間のビデオ再生 最大39時間のビデオ再生 重さ 177g 233g 価格 12万9800円～ 19万4800円～

iPhone Airシリーズ

iPhone 16シリーズ

iPhone 16シリーズ モデル 特徴 位置づけ iPhone 16 標準的な性能とサイズ 標準モデル iPhone 16 Plus 大画面モデル 画面サイズ重視モデル iPhone 16 Pro 高性能チップ・高機能カメラ 上位モデル iPhone 16 Pro Max Proの性能＋最大サイズ 最上位モデル iPhone 16e 機能を絞った低価格モデル 価格重視モデル

iPhone 16

iPhone 15とiPhone 16の違い 項目 iPhone 15 iPhone 16 チップ A16 Bionic A18 ディスプレイサイズ 6.1インチ 6.1インチ 本体素材 アルミニウム アルミニウム ボタン 着信／消音スイッチ アクションボタン 撮影操作 - カメラコントロール対応 Apple Intelligence - ○ バッテリー 最大20時間のビデオ再生 最大22時間のビデオ再生

iPhone 16 Pro

iPhone 16とiPhone 16 Proの違い 項目 iPhone 16 iPhone 16 Pro チップ A18 A18 Pro ディスプレイサイズ 6.1インチ 6.3インチ 本体素材 アルミニウム チタニウム カメラ構成 広角＋超広角 広角＋超広角＋望遠 ズーム 0.5倍/1倍/2倍 0.5倍/1倍/2倍/5倍 バッテリー 最大22時間のビデオ再生 最大27時間のビデオ再生 重さ 170g 199g

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16とiPhone 16 Pro Maxの違い 項目 iPhone 16 iPhone 16 Pro Max チップ A18 A18 Proチップ ディスプレイサイズ 6.1インチ 6.9インチ 本体素材 アルミニウム チタニウム カメラ構成 広角＋超広角 広角＋超広角＋望遠 バッテリー 最大22時間のビデオ再生 最大33時間のビデオ再生 重さ 170g 227g

iPhone 16 Plus

iPhone 16とiPhone 16 Plusの違い 項目 iPhone 16 iPhone 16 Plus チップ A18 A18 ディスプレイサイズ 6.1インチ 6.7インチ 本体素材 アルミニウム アルミニウム カメラ構成 広角＋超広角 広角＋超広角 バッテリー 最大22時間のビデオ再生 最大27時間のビデオ再生 重さ 170g 199g 価格 11万4800円～ 12万9800円～

iPhone 16e

iPhone 16とiPhone 16eの違い 項目 iPhone 16 iPhone 16e チップ A18 A18 ディスプレイサイズ 6.1インチ 6.1インチ 本体素材 アルミニウム アルミニウム カメラ構成 広角＋超広角 広角（シングルカメラ） バッテリー 最大22時間のビデオ再生 最大26時間のビデオ再生 重さ 170g 167g 価格 11万4800円～ 9万9800円～

まとめ

iPhoneの購入を検討しているものの、「種類が多くて違いがよくわからない」「型落ちモデルでも問題なく使えるの？」と悩んでいませんか。iPhoneは毎年新しいモデルが登場しており、世代ごとに性能や機能が進化しています。一方で、少し前のモデルでも十分な性能を備えている場合も多く、用途によっては型落ちモデルの方がコストパフォーマンスに優れていることもあります。そこで本記事では、iPhoneの基本的な特徴をはじめ、17シリーズや16シリーズ、Airシリーズなどの各世代の違いを比較しながら、それぞれの特徴や進化ポイントをわかりやすく解説します。型落ちiPhoneの購入を検討している方や、自分に適したモデルを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。iPhoneとは、Appleが開発・販売しているスマートフォンのシリーズです。2007年に初代モデルが登場して以来、世界中で利用されており、現在では代表的なスマートフォンの一つとして広く普及しています。iPhoneの大きな特徴は、本体の設計からソフトウェアまでをAppleが一貫して開発している点です。専用のOSである「iOS」を搭載しており、操作のしやすさや安定した動作を実現しています。また、App Storeを通じてさまざまなアプリを利用できるため、連絡手段としてだけでなく、写真撮影や動画視聴、ゲーム、仕事など幅広い用途で活用できるのも魅力です。これまでにiPhoneは毎年新しいモデルが登場しており、カメラ性能の向上や処理速度の高速化、ディスプレイの進化などを重ねてきました。最近では、高性能モデルから価格を抑えたモデルまで複数の種類が展開されており、用途や予算に応じて選びやすくなっています。iPhoneの特徴としてまず挙げられるのが、直感的に操作しやすい設計です。画面表示やメニュー構成がシンプルで統一されているため、スマートフォンに不慣れな方でも比較的スムーズに使い始められます。また、デザイン性の高さも大きな魅力です。本体はアルミニウムやガラスなどの素材を採用しており、シンプルながら高級感のある外観に仕上げられています。長期間使用しても古さを感じにくい点もメリットといえるでしょう。以下では、iPhoneと比べられることが多いAndroidとの主な違いをまとめました。さらに、セキュリティ面の強さも特徴です。Appleは定期的にOSの更新を提供しており、比較的長い期間にわたって最新の機能やセキュリティ対策を利用できます。このようにiPhoneは、「使いやすさ」「デザイン性」「安心して長く使える点」を重視する方に適したスマートフォンといえるでしょう。iPhoneには複数のモデルがあり、性能やサイズ、価格帯によっていくつかの種類に分かれています。基本となるのは「標準モデル（無印）」で、そこから性能を強化したProシリーズや、大画面モデルなどが展開されています。主な種類と特徴は、以下のとおりです。標準モデルは日常使いに十分な性能を備えており、多くのユーザーにとって使いやすいバランス型の機種です。一方、ProやPro Maxはカメラ性能や処理能力が高く、より高度な用途に対応できます。また、PlusやPro Maxは画面サイズが大きいため、動画視聴やゲームを快適に楽しみたい方に適しています。そのほか、Airやeは、それぞれ薄さや価格の安さを重視したモデルです。このようにiPhoneは複数の種類が用意されているため、自分の使い方や予算に合わせて最適なモデルを選ぶことが重要です。iPhone 17シリーズは、2025年9月に登場した最新世代のモデルで、処理性能やカメラ機能の向上に加え、設計の見直しによる使いやすさの改善が図られているのが特徴です。主なモデル構成は、以下のとおりです。それぞれのモデルの特徴について、以下で詳しく見ていきましょう。iPhone 17は、前世代のiPhone 16から性能と表示機能が大きく進化した標準モデルです。特に注目したいのが、リフレッシュレートが120Hzに対応した点です。画面のスクロールやアニメーションがより滑らかに表示されるため、Web閲覧やSNSの操作が快適に行えます。さらに、カメラ性能も強化されており、超広角カメラが4,800万画素に向上したことで、風景や集合写真などをより高精細に撮影できるようになりました。iPhone 16との主な違いは、以下のとおりです。iPhone 17 Proは、標準モデルのiPhone 17をベースに、処理性能やカメラ機能をさらに強化した上位モデルです。大きな違いは、搭載されているチップとカメラ構成です。iPhone 17 Proでは、より高性能な「A19 Pro」チップが採用されており、画像処理や動画編集などの重たい作業もスムーズに行えます。また、カメラには望遠カメラが追加されているため、遠くの被写体を高画質のまま撮影できる点もメリットです。以下の表では、標準モデルとの主な違いをまとめましたので、比較する際の参考にしてください。iPhone 17 Pro Maxは、17シリーズの最上位モデルであり、大画面ディスプレイと高いバッテリー性能を備えている点が特徴です。基本的な処理性能やカメラ機能はiPhone 17 Proと同等ですが、Pro Maxは約6.9インチの大型ディスプレイを採用しており、動画視聴やゲーム、電子書籍などをより見やすい画面で楽しめます。また、本体サイズに余裕があるためバッテリー容量も大きく、長時間の使用にも適しています。主な違いをまとめると、以下のとおりです。iPhone Airシリーズは、2025年9月に初めて登場した新しいラインで、軽さと薄さを重視した設計が特徴のモデルです。従来の「Plus」シリーズに代わる位置付けとして登場し、大画面と携帯性のバランスを重視したコンセプトとなっています。第1世代のiPhone Airは、17シリーズと同じ世代のチップを採用しながら、本体をより薄型・軽量に仕上げている点が大きな特徴です。これにより、6.6インチ前後の大画面を備えつつも、長時間持っていても疲れにくい使い心地を実現しています。また、性能面では標準モデルと同等の処理性能を備えているため、SNSや動画視聴、ゲームなど日常的な用途であれば快適に利用可能です。一方で、Proシリーズのような望遠カメラや最上位の撮影機能は搭載されておらず、価格と性能のバランスを重視したモデルとなっています。「大画面を使いたいが、重いスマートフォンは避けたい」という方や、「性能と携帯性のバランスを重視する方」に適した新しい選択肢といえるでしょう。iPhone 16シリーズは、2024年9月に登場した世代で、処理性能の向上とカメラ機能の強化が図られたモデルです。主なモデル構成は、以下のとおりです。それぞれのモデルについて、以下で詳しく見ていきましょう。iPhone 16は、16シリーズの標準モデルで、前世代のiPhone 15と比べて処理性能や操作性、撮影機能が強化され、より快適に使えるようになっています。特に注目したいのが、Appleが提供するAI機能「Apple Intelligence」への対応です。文章の要約や書き直し、通知の整理、画像生成の補助などを行えるため、メッセージの作成や情報整理をより効率よく行えます。また、本体側面のスイッチが「アクションボタン」に変更され、カメラの起動やライトの点灯など、よく使う機能をワンタッチで呼び出せるようになりました。さらに、カメラコントロールにも対応し、撮影時の操作性も向上しています。iPhone 15との主な違いは、以下のとおりです。iPhone 16 Proは、標準モデルのiPhone 16をベースに、ディスプレイ・チップ・カメラ機能を強化した上位モデルです。標準モデルより価格は上がるものの、表示・撮影・処理性能を重視する方に適したモデルといえます。標準モデルとの主な違いは、以下のとおりです。iPhone 16 Pro Maxは、標準モデルのiPhone 16をベースに、ディスプレイサイズやバッテリー性能をさらに強化した最上位モデルです。シリーズ最大の6.9インチディスプレイを搭載しており、動画視聴や電子書籍、ゲームなどをより大きな画面で快適に楽しめます。また、バッテリー性能も向上しており、より長時間使い続けられるのもメリットです。以下の表では、標準モデルとの主な違いをまとめました。iPhone 16 Plusは、標準モデルのiPhone 16をベースに、ディスプレイサイズとバッテリー性能を強化した大画面モデルです。基本的なチップ性能やカメラ構成はiPhone 16と同じですが、本体サイズが大きくなっているため、より迫力のある画面でコンテンツを楽しめます。また、本体サイズが大きい分バッテリー容量にも余裕があり、標準モデルよりも長時間使用できる点もメリットです。以下の表では、標準モデルとの主な違いをまとめました。iPhone 16eは、iPhone 16シリーズの中でも価格を抑えつつ、基本性能をしっかり備えたエントリーモデルです。標準モデルのiPhone 16と同じ世代のチップを採用しながら、一部の機能をシンプルにすることで、購入しやすい価格帯を実現しています。特徴としては、日常使いに十分な性能を維持しつつ、カメラ構成やディスプレイ仕様などを必要最低限に抑えている点が挙げられます。そのため、SNSや動画視聴、Web閲覧などを中心に利用する方であれば、快適に使用できるでしょう。以下の表では、標準モデルとの主な違いをまとめました。iPhoneは、2007年の登場以来、毎年のように進化を重ねてきたスマートフォンであり、現在では標準モデルからPro、Pro Max、Airなど、用途や予算に応じてさまざまな種類が展開されています。最新のiPhone 17シリーズでは、A19チップの採用やディスプレイ性能の向上などにより、処理速度や表示品質がさらに強化されています。一方で、iPhone 16シリーズも日常用途には十分な性能を備えており、型落ちモデルとしてコストパフォーマンスを重視する方に適した選択肢といえるでしょう。また、軽さと大画面を両立したAirシリーズの登場により、これまで以上に自分の使い方に合ったモデルを選びやすくなりました。これからiPhoneへの乗り換えを検討している方も、各種類・モデルそれぞれの特徴を理解したうえで、自分の用途や予算に合ったモデルを選んでみてください。