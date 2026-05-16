月額330円で温泉やサウナがお得に、コスパ最強のサブスク「おふろパス」スタート

おふろパス

新規登録者は1カ月間無料

さまざまな特典を用意

初月は無料

全国90施設以上が対象

ニフティライフスタイルは、温泉やサウナ、スーパー銭湯をお得に楽しめるサブスクリプションサービス「おふろパス」の提供を開始した。月額料金は330円。事前登録で1万人を超える注目を集めたサービスが、ついに正式スタートした。物価高が続く中、「気軽にリフレッシュしたい」「サウナ巡りをもっと楽しみたい」というニーズに応える新しい選択肢だ。おふろパスの魅力は、圧倒的なコストパフォーマンス。会員になると、対象施設で使える限定クーポンが利用できる。また、入館料が最大960円オフ、ドリンクやビールが1杯無料、入浴＋朝食プランが1500円以上の割り引き、岩盤浴やサービス体験が無料といった特典も用意している。中には1回の利用で月額料金を上回る割り引きが受けられるケースもあり、使えば使うほど得になる仕組みだ。さらに、新規登録者は1カ月間無料で利用が可能。サブスク初心者でも始めやすい。対象施設は、サービス開始時点で全国90施設以上。関東・関西を中心に、話題の施設や人気ランキング上位の温浴施設も多数含まれている。例えば、「万葉倶楽部」「タイムズ スパ・レスタ」「ROOFTOP Sauna」「SPA-HERBS」「うめきた温泉 蓮」など、サウナ好きや温泉好きなら一度は訪れたい施設が対象となっている。今後、対象施設は順次拡大予定だ。クーポン内容は固定ではなく、週替わりで更新される点も特徴。新しい施設との出会いや季節ごとの楽しみ方、岩盤浴などの期間限定体験といった、新たな温浴体験を継続的に楽しめる。おふろパスは、単なる割引サービスではなく、温浴を日常に取り入れるための新しいライフスタイル提案といえる。ニフティライフスタイルでは今後、会員基盤「ライフスタイルMEMBERS」と連携し、暮らし全体を支援するサービスとして展開していく方針だ。