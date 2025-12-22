小諸市の地域情報アプリ「Komomag.」が公開1カ月で2500ダウンロードを突破！

地域情報アプリ「Komomag.」の累計ダウンロード数が2500を突破

こもろ観光局は12月18日に、同法人が11月13日にリリースした地域情報アプリ「Komomag.（コモマグ）」の累計ダウンロード数が、公開から約1カ月で2500ダウンロードを突破したことを発表した。「Komomag.」は、長野県小諸市の観光情報・地域情報・暮らしに関する情報を一元的に提供する地域情報アプリで、こもろ観光局が事務局となり行政・観光・商工分野の関係機関と連携して運営されている。同アプリの「おでかけモード」では、小諸市内の飲食店や買い物スポットといった、外出時に役立つ情報を入手できる。休日当番医、ごみ収集日の確認や分別・収集方法、子育て支援、防犯・安全に関する情報といった日常生活に関わる情報となる「小諸くらし」や、商工会議所からのお知らせや事業者向けの情報、地域活動に関する案内である「事業者・地域活動」も収録している。「メディアコンテンツ」では、小諸市の広報誌の電子版や、各団体のSNS、Podcastなどを提供する。さらに「Komomag.」では、アプリ限定となるおトクなクーポンサービスの実装を2026年に予定している。同サービスは、「Komomag.」に掲載されている小諸市内の施設や店舗にて、1ユーザーあたり月に1回、飲食代割引、体験メニュー割引、日帰り温泉割引といった優待を受けられる（利用回数は毎月1日に自動でリセット）。