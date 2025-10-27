長野・小諸市の楽しい街アプリ「Komomag.（コモマグ）」がリリース！

小諸市民が日常生活で活用できる地域情報をワンストップで提供するアプリを開発

暮らす人も観光客も必要な情報をひとつのアプリに集約

こもろ観光局は10月23日に、小諸商工会議所、小諸市役所と連携して、地域の暮らしと観光を支える共通のデジタル基盤となる、地域情報ポータルアプリ「Komomag.（コモマグ）」を共同開発していることを発表した。正式リリースは、11月25日12時を予定する。「Komomag.」は、行政・観光・商工の3者連携のもと、都市再生機構（UR都市機構）、ヤプリ、Wind.が参画して、「カスタマーがより使いやすいプラットフォームをつくる」という視点から、地元観光事業者を中心とした民間事業者、市民有志とも連携して開発が進められている。同アプリを通じて、市民が日常生活で活用できる地域情報をワンストップで提供するとともに、観光客が滞在中に必要とする、最新の観光・交通・店舗情報や経路案内をまとめて閲覧可能な仕組みを実現し、デジタル情報格差の解消と地域全体の利便性向上を目指す。長野県小諸市は、観光、暮らし、ビジネスや市民活動に関する情報を幅広く配信しているものの、従来は目的ごとに異なる媒体や窓口を利用する必要があった。あわせて、情報手段の多様化によって高齢世代を中心に「デジタル情報格差」が生じ、必要な情報へアクセスする速度や量の格差も懸念されている。「Komomag.」によってこうした状況を改善して、誰もが簡単に「いまの小諸」にアクセスできる状態の整備を通じて、地域課題の解決と新しい価値の創出が期待される。正式リリース以降も、観光客・市民向けのクーポン機能導入、PodcastやYouTubeオリジナルコンテンツの配信、利用ニーズに応じたコンテンツ拡充と機能追加、登録店舗数の拡大といった機能拡張を予定している。