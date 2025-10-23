千葉・勝浦市の部原海岸の目の前に「コンテナホテル」が開業！

「HOTEL R9 The Yard 勝浦」の外観

シリーズ初の2階建て「メゾネットルーム」が登場

メゾネットルームの1階

メゾネットルームの2階

客室（ダブルルーム）のイメージ

客室（ツインルーム）のイメージ

ユニットバス

デベロップは11月19日に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 勝浦」（千葉県勝浦市）を開業する。同ホテルは、「R9 HOTELS GROUP」としては全国で128店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては118店舗目となる。今回、開業する「HOTEL R9 The Yard 勝浦」は、JR外房線・勝浦駅から車で約7分、国道128号沿いに位置しており、隣地にはコンビニエンスストア、徒歩圏内には飲食店が点在しているため、滞在中も快適に過ごせる。サーフィンで人気の部原海岸が目の前に広がるロケーションであり、勝浦海中公園や勝浦朝市、遠見岬神社、鵜原海水浴場といった人気スポットが車で10分圏内にあり、ゴルフ場へのアクセスも良好で、観光やレジャーの宿泊拠点に適している。同ホテルには、「HOTEL R9 The Yard」シリーズ初となる2階建ての「メゾネットルーム」×2室が導入され、コンテナを横に3台連結した広々とした客室は、1階にリビング・ダイニングスペース、2階にベッドルームを備え、最大4名様まで宿泊できる。また、いずれの客室も海側に面しており、窓からは勝浦の海とサンセットビューを、バルコニーでは波の音と潮風を感じつつ穏やかなひとときを楽しめる。入口には、ハワイを拠点に活躍するアーティストのスザンヌ・ジェネリック（Suzanne Jennerich）氏によって、同ホテルのために特別に描き下ろされた大型アートを掲出するほか、ホテルの看板と一部客室にも同氏の作品を取り入れ、アートを通してリゾートの彩りを感じられる特別な体験を提供する。1泊あたりの宿泊料金は、ダブルルームが1名6200円から、2名8700円から、ツインルームが1名6200円から、2名9700円から、メゾネットルームが1名2万7500円から、2名4万6000円から、3名5万6400円から、4名6万3200円から。「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、斬新な外観と上質な空間を併せ持つコンテナホテルで、隣室と壁を接しないので静粛性とプライバシー性に優れる、建築用コンテナモジュールを利用した独立客室を採用する。