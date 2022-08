岐阜・海津の賑わいを創出、防災拠点としての役割も担うコンテナホテル開業へ

「HOTEL R9 The Yard」シリーズの外観イメージ

(写真は「HOTEL R9 The Yard 美濃加茂」)

客室イメージ (上から)ダブルルーム、ツインルーム、デラックスツインルーム

デベロップは2023年4月に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 海津」(岐阜県海津市)を開業する。同ホテルの開業によって、HOTEL R9 The Yardシリーズは56店舗、「R9 HOTELS GROUP」としては65店舗となる。HOTEL R9 The Yardシリーズは、ビジネスや観光客の滞在を促し災害支援にも役立つ、斬新な外観と上質な空間を兼ね備えたコンテナホテル。建築用コンテナモジュールを利用した独立客室は、隣室と壁を接していないので静粛性とプライバシー性に優れており、13平方メートルの室内には良質なベッド、ゆったり使用できるユニットバス、冷凍 冷蔵庫 電子レンジ 、加湿 空気清浄機 を備える。有事の際には客室をすみやかに被災地へ移設して、避難施設などとして利用される「レスキューホテル」としての役割も担っている。2023年4月の開業を予定するHOTEL R9 The Yard 海津は、ダブルルーム×29室、ツインルーム×3室、デラックスツインルーム×2室の、計34室。1泊あたりの宿泊料金は、ダブルルームが1名利用で5000円から、2名利用で7000円から、ツインルームが1名利用で5000円から、2名利用で8000円から、デラックスツインルームが1名利用で7 600 円から、2名利用で1万4000円から、3名利用で1万7000円から、4名利用で2万円から。