日本初「トラムサウナ」　大井町駅直結「OIMACHI TRACKS」内にオープン

「サウナメッツァ大井町トラックス」の外観

都市型リカバリースパが大井町に誕生

木製トラム（路面電車）の車内を再現した、

日本初となる「トラムサウナ」を設置

希少材・ケロを使用した

「ウォーリュ・ケロサウナ」も用意

女性向けの「Woven Sauna」では

木と薬草の香りに包まれる

スパエリア

美泡の壺

女性エリアの熱湯と水風呂

ワークと休息をつなぐ「WORK ＆ REST」も用意

カフェ＆ラウンジ「WELL ＋ CRAFT」では

多彩なドリンクとフードを提供

TENTIALとのコラボによるオリジナル館内着

「MIGARU Tech Sweat Poncho」を導入

オークランド観光開発は3月28日11時に、都市型リカバリースパ「サウナメッツァ大井町トラックス」を、大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」（東京都品川区）の4階にオープンする。営業時間は6～翌2時（最終入館1時）で、不定休。「サウナメッツァ大井町トラックス」は、日本初となる「トラムサウナ」をはじめ、希少なケロやウェスタンレッドシダーといった天然木を贅沢に使用した、上質で洗練されたサウナ空間を備えた都市型リカバリースパ。お風呂ゾーンでは、温温・温冷・冷冷の3つの交代浴を楽しめるなど多彩なリカバリー体験を提供し、サウナ・スパを中心に休息・仕事・セルフケアの時間を組み合わせつつ、上質な設備と設えに包まれて心身のコンディションを整えられる。「トラムサウナ」は、大井町駅の車両基地に隣接する立地から着想を得た、木製トラム（路面電車）の車内を再現した空間で、座席に設置されたボタンを押すと蒸気が立ち上がり、まるで車両がゆっくりと走り出すような演出が始まる。内装すべてに「生命の木」とも呼ばれるウェスタンレッドシダーを使用し、熱を帯びることで解き放たれるスパイシーな芳香が都会の喧騒を忘れさせ、深いリフレッシュへと導いてくれる。あわせて設けられている「ウォーリュ・ケロサウナ（Woyly Kelo Sauna）」では、「ロシアのストーンヘンジ」とも呼ばれる神秘の聖域・ヴォットヴァーラ山において、樹齢200年のパインがさらに100年の時を経て磨かれた希少材であるケロを、座面から壁面まで贅沢に使用している。独自構造「ウォーリュ（Woyly）」によって、壁面を伝う水がケロに触れるたびに芳醇な木の香りが空間に広がる。女性向けの「Woven Sauna」は、植物の生命力と温もりが調和する空間となっており、天井から吊るされた網かご（Woven）やフラスコには、厳選されたハーブや薬草、木や草、花をあしらうことで、立ちのぼる蒸気がその香りを丁寧にすくい上げ、空間全体へとやさしく広がっていく。内装には、「生命の木」とも呼ばれるウェスタンレッドシダーを贅沢に使用し、甘く落ち着いた木の香りと薬草のみずみずしさが重なり合うことによって、日々の緊張でこわばった心身をやさしく解きほぐしてくれる。サウナだけでなく、入浴による心身のコンディションを整える体験も大切にしており、施設内の温浴設備では浴室の湯舟やカランに肌あたりのやさしい軟水を使用している。温冷交代浴に欠かせない「熱湯」をはじめ、自分だけの贅沢な時間を楽しめるパーソナル湯舟「美泡の壺」、浴槽全体から湧き出す無数のミクロの泡が肌をやさしく包み込む「泡の湯」といった、さまざまなお風呂を楽しめる。水風呂は、男性浴室に10℃未満のシングル水風呂を含む2種類、女性浴室には1種類を用意し、いずれも中腰の姿勢で肩までしっかり浸かれる設計なので、全身を均一に冷却して爽快なクールダウンを味わえる。また、ととのいスペースには、オリジナルチェア「スーパーととのいチェア」を設置している。さらに、サウナ後のクリアな思考状態を活かして、そのまま仕事へと移行可能な新しいワークスタイルを提案する空間、「WORK ＆ REST」も用意する。壁面に自動車の防音技術を応用した吸音シート「のどかな葉」を採用することで、周囲の音を気にすることなく集中できる環境を整えており、Free Wi-Fiと電源を備えた個人ワークスペースを11席備えている。カフェ＆ラウンジ「WELL ＋ CRAFT」では、系列施設「スパメッツァ」で人気のサ飯メニューをはじめ、食のクリエイティブユニット「enwonder（エンワンダー）」とコラボレーションした、「サウナ後の1杯」をテーマにしたオリジナルクラフトサワー「OYTO（オイト）」を提供する。「OYTO」は「追いととのい」のジンジャー焼酎サワーで、高知県産生姜に奄美大島の野草「くび木」とスパイスを合わせている。そのほか、TENTIALのテックスウェットに用いられる、軽量でストレッチ性のあるダンボールニット素材を採用した特別仕様のポンチョであり、サウナ後も快適に過ごせる軽やかな着心地を実現した、TENTIALとのコラボによるオリジナル館内着「MIGARU Tech Sweat Poncho」を導入する。また、コワーキングエリアにはTENTIALのコンディショニングアイテム 「BAKUNE Blanket」を設置し、休息やワークの時間をより快適に過ごせる環境を整えている。男女浴室のシャワーヘッドおよびパウダールームのヘアドライヤーには、美容ブランド「ReFa（リファ）」の最新モデルを採用した。