北海道・日高エリア初　「RVパークにいかっぷ」オープン

日高初のRVパークがオープン

大自然と温泉を満喫できる

北海道新冠町で太平洋を望む絶景のロケーションに位置する「新冠温泉ホテルヒルズ」（運営：北海道ホテル＆リゾート）は、4月25日に、キャンピングカーや車中泊旅行者向けの施設「RVパークにいかっぷ」をオープンした。近年、旅行やアウトドア体験の選択肢としてキャンピングカーが注目を集めており、車中泊の需要が高まっている。とくに北海道は広大な自然と美しい景観に恵まれ、キャンピングカーでの周遊に最適な地域。しかし、安心して快適に車中泊ができる施設はまだ十分とはいえないのが実状。「RVパークにいかっぷ」は、日高自動車道「新冠IC」の開通によって、札幌圏などからのアクセスが大幅に向上した新冠町に位置している。この利便性を生かし、キャンピングカーでの旅行者に快適な滞在を提供するとともに、新冠温泉ホテルヒルズの温泉施設や食事処も利用できることで、より充実した旅の拠点となることを目指している。全5台の駐車スペースには、100V20Aの電源設備を完備。キャンピングカーの電化製品を安心して利用できる。セミフルコン、キャブコン、バンコン、軽キャン、一般車まで、幅広い車種に対応しており、ペット同伴も可能。長時間のドライブで疲れた体を癒し、翌日からの旅に備えることができる。RVパークの利用者は、ホテルヒルズ内の温泉施設を別途料金で利用可能。太平洋を一望できる露天風呂で、旅の疲れを癒し、心身ともにリフレッシュできる。また、ホテル内のトイレは24時間利用可能で、清潔で快適な環境を提供する。ゴミは指定の場所で処理できるため、長期滞在でも安心。日高自動車道「新冠IC」からすぐの好立地で、日本一の馬産地として知られる新冠町を拠点に、周辺の観光スポットへのアクセスも抜群。サラブレッドの故郷ならではの体験や、日高の豊かな自然を満喫するアウトドアアクティビティなど、キャンピングカーでの旅をさらに豊かにする拠点として活用できる。料金は、1区画（電源設備込）3000円。