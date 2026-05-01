5月1日スタート！　最大50％還元 電車でも！タッチでVisa割キャンペーン

キャンペーンの告知

Visa「タッチ決済全国キャッシュレス推進プロジェクト」第2弾

キャンペーンの内訳

ビザ・ワールドワイド・ジャパン（Visa）と三井住友カードは5月1日から、対象カード限定で「【最大50％還元】電車でも！タッチでVisa割キャンペーン」を実施する。Visaのこれまで地域限定で展開してきた交通機関向けの取り組みを全国へと拡大するもので、Visaとしては初の全国規模となるタッチ決済乗車の利用促進キャンペーンとなる。Visaと三井住友カードのキャンペーンページでそれぞれエントリーのうえ、5月1日4時～5月31日23時59分の期間中に、対象カードを使って全国46の鉄道事業者の路線に乗車し、運賃を支払うと、カードごとに「タッチでVisa割」として利用料金の最大50％（ビザ・ワールドワイド提供特典30％＋三井住友カード提供特典20％）をキャッシュバックする。キャンペーンにエントリーしたカードごとにキャンペーン期間中の合計利用額から30％還元する「ビザ・ワールドワイド提供特典」の対象カードは、「Visaのタッチ決済」が利用できる三井住友カード発行のクレジットカード・デビットカード・プリペイドカード（個人会員のみ）。家族カードを含む対象カードの合計利用額から20％還元する「三井住友カード提供特典」の対象カードは、「スマホのVisaのタッチ決済」が利用できる三井住友カード発行のクレジットカード（Oliveフレキシブルペイはクレジットモードでのみ）。「Visaのタッチ決済」は物理カード・スマートフォンなどのウェアラブル端末ともに対象。キャッシュバック上限は、「ビザ・ワールドワイド提供特典」が600円、「三井住友カード提供特典」が500円。なお、キャンペーンは早期終了する可能性がある。エントリーと利用の順は問わない。また、「Visa割」に登録済の場合は再度の登録は不要。