三井住友カード、「スマホのタッチ決済」で鉄道・バスのタッチ決済乗車が最大8％還元！

コンビニ・飲食店と同じ還元率で鉄道・バスでもお得に

月当たり最大1000ポイント還元

タッチ決済対応リーダーのイメージ（バス・鉄道）

三井住友カードは、対象カード限定で、「スマホのタッチ決済」で対象の鉄道やバスに乗車すると最大8％ポイント還元する「スマホのタッチ決済乗車で最大8％還元！」を4月13日に開始した。事前に設定済みのスマートフォンやウェアラブル端末をかざして決済する「スマホのタッチ決済（Apple Pay・Google Pay・Samsung PayのVisaのタッチ決済、Apple PayのMastercardのタッチ決済）」で対象の交通事業者の運賃を支払った場合に、共通ポイントの「Vポイント」で利用金額200円につき最大8％（通常分0.5％または1.0％を含む）を還元する。キャンペーンによる進呈上限は、通常分を含め月あたり1000ポイント。ポイント還元率はカード種別によって変わり、「Oliveフレキシブルペイ」は8％、三井住友カードが発行するOliveフレキシブルペイ以外のVポイントが貯まる個人向けクレジットカードは7％相当のVポイントを進呈する。また、名鉄ミューズカード ゴールド、名鉄ミューズカード、minapitaカード、S STACIAカードは6.5％相当をキャッシュバックする。なお、キャンペーン対象カードを複数枚保有する場合はカード券種ごとに本人・家族カードを合算して集計する。対象の交通事業者は江ノ島電鉄、東急電鉄、東京メトロ、都営地下鉄、つくばエクスプレス、ゆりかもめなど、キャンペーンページに記載のある鉄道・バス事業者。3月25日から異なる鉄道会社の路線を乗り継ぐ場合でもタッチ決済が使える「相互利用」サービスが始まっているが、西武鉄道など一部の鉄道事業者は、まだ全駅対応していないため注意が必要だ。