「ノジマ パークシティ中野店」オープン！　中野駅前唯一の家電専門店

中野駅周辺唯一の家電専門店

再開発で誕生 駅直結予定の新商業施設2階に出店

「パークシティ中野」の商業ゾーンのフロア構成

「ノジマ パークシティ中野店」のオープンセール告知

ノジマは5月29日、同日にグランドオープンする商業施設「パークシティ中野」（東京都中野区）2階に「ノジマ パークシティ中野店」をオープンした。「パークシティ中野」は、中野駅北口から徒歩4分に位置する、住宅棟（パークシティ中野 ザ タワー エアーズ／ザ タワー ブリーズ）・オフィス棟（中野 M-SQUARE）で構成する大規模複合施設。低層部の商業ゾーン「Shops ＆ Restaurants」には、ノジマのほか、スーパー「サミットストア」やティーカフェ「ゴンチャ」など計8店舗が出店する。5月29日～6月19日には、オープン限定特価としてノジマポイントが最大20％還元になるオープンセールを開催する。「ノジマアプリ」を新規登録した人に500円引きクーポン、BOXティッシュ、ノジマオリジナルエコバッグをセットで、すでに「ノジマアプリ」登録済みの人にも商品購入でコットンエコバッグをそれぞれプレゼントする。なお、「パークシティ中野」は、2029年度にJR中野駅にペデストリアンデッキで接続される計画。5月29日の商業ゾーンのグランドオープンとともに街びらきとなる。