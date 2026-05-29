家電の下取りは賢くお得に！ やり方や業者比較、気を付けることまでとことん解説
コラム
2026/05/29 15:00
家電の買い替えや引っ越しを検討する中で、「古い家電をどう処分すればいいのか」「できるだけお得に手放す方法はないか」と悩んでいませんか。
そんなときに便利なのが、家電の下取りサービスです。新しい製品の購入と同時に不要な家電を引き取ってもらえるため、手間を減らしながら費用を抑えられる可能性があります。
本記事では、家電の下取りの基本から具体的な方法、家電量販店やメーカーの違い、金額相場、利用時の注意点までをわかりやすく解説します。家電を賢くお得に手放したい方は、ぜひ参考にしてください。
家電の下取りとは、新しい製品を購入する際に、これまで使用していた家電を引き取ってもらい、その価値分を購入代金から差し引いてもらう仕組みのことを指します。不要な家電を処分しながら、新しい製品をお得に購入できる点が大きな特徴です。
たとえば、テレビや冷蔵庫の買い替え時に、古い製品を引き取ってもらい、数千円～数万円程度の値引きが適用されるケースもあります。ただし、すべての家電に下取り価格がつくわけではなく、以下のような条件によって査定額が変わる点には注意が必要です。
・製造年（新しいほど高くなりやすい）
・動作状況（正常に使えるかどうか）
・外観の状態（傷や汚れの有無）
・メーカー、型番
また、年式が古い製品や故障している家電の場合は、値段がつかず無料回収やリサイクル回収扱いになることもあります。そのため、下取りを検討する際は、事前に対象条件や査定基準を確認しておくことが重要です。
家電の処分方法には下取りのほかにも買取や回収がありますが、それぞれ仕組みや利用条件が異なります。
違いを理解しておくことで、自分に合った方法を選びやすくなるでしょう。それぞれの主な違いを整理すると、以下のとおりです。
たとえば、まだ使える比較的新しい家電であれば、リサイクルショップなどで買取に出したほうが高値がつく可能性があります。一方で、古い家電や処分を優先したい場合は、下取りや回収が現実的な選択肢となるでしょう。
それぞれの違いを踏まえ、目的に応じて使い分けることが重要です。
家電の下取りは、主に家電量販店やメーカー公式サービスを通じて利用できます。各方法には特徴や向いているケースがあるため、自分の状況に合った手段を選ぶことが重要です。
以下で、それぞれの下取り方法について詳しく解説します。
家電の下取りを利用する方法として一般的なのが、家電量販店の下取りサービスです。新しい家電の購入時に申し込むことで、古い製品を引き取ってもらえるため、買い替えと処分を同時に済ませられるのが大きなメリットといえるでしょう。
たとえば、大手家電量販店であるビックカメラでは、以下のような下取り・引き取りサービスが用意されています。
・買い替え無料下取りサービス
・新製品購入時の買取サービス
・条件を満たさない場合でも家電の無料回収に対応
また、「○○円下取り保証」や「期間限定の下取りキャンペーン」といったイベントが実施されることも多く、タイミングによっては通常よりもお得に利用できるケースもあります。ただし、下取りの対象は「同種製品に限る」「購入商品と同時申し込みが必要」などの条件が設定されていることが一般的です。
そのほか、年式が古い場合や故障している場合は、無料回収のみになることもある点に注意しましょう。
家電の下取りは、メーカーが提供する公式の下取りサービスを利用する方法もあります。
たとえば、ダイソンでは掃除機の下取りキャンペーンを実施しており、不要な掃除機（他社製も可）を下取りに出すことで、対象モデルが1万円程度割引されるケースがあります。
このようにメーカー公式の下取りは、「査定額を個別に算出する」というよりも、「一定額の割引特典」として還元されることが多い点が特徴です。一方で、同一カテゴリの製品であることや購入後一定期間内に発送が必要といった条件が設けられていることも多く、ルールを満たさない場合は割引が無効になるケースもあります。
そのため、メーカー公式の下取りを利用する際は、条件や利用の流れを確認しておくことが大切です。
家電の下取り金額は、製品の種類や年式、状態によって大きく異なりますが、一般的には数百円～数万円程度が目安とされています。特に大型家電や比較的新しい製品ほど、下取り価格がつきやすい傾向があります。
主な家電ごとの査定金額相場は、以下のとおりです。
※あくまで目安であり、キャンペーンや状態によって変動します。
たとえば、製造から3年～5年以内で正常に動作する家電であれば、一定の価格がつく可能性があります。一方で、10年以上前の製品や故障している家電の場合は、下取り価格がつかず無料回収やリサイクル回収となるケースも少なくありません。
また、量販店やメーカーのキャンペーンでは、実際の査定額に関係なく「一律◯円引き」といった形で還元されることもあります。そのため、純粋な市場価値だけでなく、キャンペーンの有無も踏まえて判断することが重要です。
●下取りの注意点
家電の下取りは便利でお得に利用できるサービスですが、事前に知っておかないと「想定外の費用がかかった」「トラブルになった」といったケースもあります。スムーズに利用するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが大切です。
ここでは、家電を下取りに出す際の注意点として、以下2つのポイントを見ていきましょう。
・家電リサイクル法
・データ消去・初期化
家電の下取りを利用する際に注意しておきたいのが、家電リサイクル法の対象製品です。
冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビといった家電は、法律により適切なリサイクル処理が義務付けられており、処分時にリサイクル料金が発生します。そのため、下取りであっても無料で引き取ってもらえるとは限らず、以下のような費用がかかるケースがあります。
・リサイクル料金（メーカー・サイズにより異なる）
・収集運搬費（下取り先によって異なる）
各家電のリサイクル料金の目安は、以下のとおりです。
※金額はメーカーやサイズによって変動します。
たとえば、古い冷蔵庫を下取りに出す場合、値引きが適用される一方でリサイクル料金や運搬費が別途請求され、結果的に数千円の負担が発生することもあります。
そのため、下取りを検討する際は「値引き額だけでなく、最終的な支払額がいくらになるのか」を事前に確認しておくことが重要です。
参考：家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）｜経済産業省
パソコンやスマートフォン、スマート家電などを下取りに出す場合は、事前にデータの消去や初期化を行うことが重要です。
これらの機器には個人情報やアカウント情報が保存されていることが多く、そのまま引き渡すと情報漏えいのリスクがあるからです。特に注意したいデータとしては、以下が挙げられます。
・個人情報（氏名・住所・連絡先など）
・クラウドサービスのログイン情報
・写真・動画・書類データ
・Wi-Fi設定や各種アカウント情報
基本的には、デバイス側で初期化（工場出荷状態に戻す）を行えば多くのデータは削除されます。しかし、より安全性を高めたい場合は、専用業者による初期化サービスを検討するのも一つの方法です。
下取り先のメーカーや量販店によっては、データ消去は利用者自身で行うことが前提となっており、責任を負ってもらえないケースもあります。そのため、下取りに出す前に必ずデータを削除し、アカウントのログアウトや連携解除も済ませておくことが重要です。
家電の下取りは、新しい製品の購入と同時に不要な家電を引き取ってもらえる便利な仕組みです。特に家電量販店やメーカーのキャンペーンを活用することで、想定以上の値引きを受けられるケースもあります。
一方で、下取りは必ずしも高額になるとは限らず、年式や状態によっては値段がつかないことも珍しくありません。
また、家電リサイクル法の対象製品では別途費用が発生する場合や、データ消去などの事前対応が必要になる点にも注意が必要です。
下取りを検討する際は、金額・手間・条件のバランスを踏まえ、自分にとって最適な方法かどうかを判断することが重要です。
そんなときに便利なのが、家電の下取りサービスです。新しい製品の購入と同時に不要な家電を引き取ってもらえるため、手間を減らしながら費用を抑えられる可能性があります。
本記事では、家電の下取りの基本から具体的な方法、家電量販店やメーカーの違い、金額相場、利用時の注意点までをわかりやすく解説します。家電を賢くお得に手放したい方は、ぜひ参考にしてください。
下取りとは
家電の下取りとは、新しい製品を購入する際に、これまで使用していた家電を引き取ってもらい、その価値分を購入代金から差し引いてもらう仕組みのことを指します。不要な家電を処分しながら、新しい製品をお得に購入できる点が大きな特徴です。
たとえば、テレビや冷蔵庫の買い替え時に、古い製品を引き取ってもらい、数千円～数万円程度の値引きが適用されるケースもあります。ただし、すべての家電に下取り価格がつくわけではなく、以下のような条件によって査定額が変わる点には注意が必要です。
・製造年（新しいほど高くなりやすい）
・動作状況（正常に使えるかどうか）
・外観の状態（傷や汚れの有無）
・メーカー、型番
また、年式が古い製品や故障している家電の場合は、値段がつかず無料回収やリサイクル回収扱いになることもあります。そのため、下取りを検討する際は、事前に対象条件や査定基準を確認しておくことが重要です。
買取や回収との違い
家電の処分方法には下取りのほかにも買取や回収がありますが、それぞれ仕組みや利用条件が異なります。
違いを理解しておくことで、自分に合った方法を選びやすくなるでしょう。それぞれの主な違いを整理すると、以下のとおりです。
|項目
|下取り
|買取
|回収
|新規購入
|必須
|不要
|不要
|金銭の流れ
|購入代金から値引き
|現金化できる
|原則費用が掛かる
|査定基準
|新規購入がある分、
ゆるめな場合あり
|市場価値によるものの、
新しい家電なら高値が付く可能性あり
|基本的に査定なし
|対象品
|購入商品に関連する家電
|幅広い家電・製品
|不用品全般
たとえば、まだ使える比較的新しい家電であれば、リサイクルショップなどで買取に出したほうが高値がつく可能性があります。一方で、古い家電や処分を優先したい場合は、下取りや回収が現実的な選択肢となるでしょう。
それぞれの違いを踏まえ、目的に応じて使い分けることが重要です。
下取りの方法
家電の下取りは、主に家電量販店やメーカー公式サービスを通じて利用できます。各方法には特徴や向いているケースがあるため、自分の状況に合った手段を選ぶことが重要です。
以下で、それぞれの下取り方法について詳しく解説します。
家電量販店
家電の下取りを利用する方法として一般的なのが、家電量販店の下取りサービスです。新しい家電の購入時に申し込むことで、古い製品を引き取ってもらえるため、買い替えと処分を同時に済ませられるのが大きなメリットといえるでしょう。
たとえば、大手家電量販店であるビックカメラでは、以下のような下取り・引き取りサービスが用意されています。
・買い替え無料下取りサービス
・新製品購入時の買取サービス
・条件を満たさない場合でも家電の無料回収に対応
また、「○○円下取り保証」や「期間限定の下取りキャンペーン」といったイベントが実施されることも多く、タイミングによっては通常よりもお得に利用できるケースもあります。ただし、下取りの対象は「同種製品に限る」「購入商品と同時申し込みが必要」などの条件が設定されていることが一般的です。
そのほか、年式が古い場合や故障している場合は、無料回収のみになることもある点に注意しましょう。
メーカー公式
家電の下取りは、メーカーが提供する公式の下取りサービスを利用する方法もあります。
たとえば、ダイソンでは掃除機の下取りキャンペーンを実施しており、不要な掃除機（他社製も可）を下取りに出すことで、対象モデルが1万円程度割引されるケースがあります。
このようにメーカー公式の下取りは、「査定額を個別に算出する」というよりも、「一定額の割引特典」として還元されることが多い点が特徴です。一方で、同一カテゴリの製品であることや購入後一定期間内に発送が必要といった条件が設けられていることも多く、ルールを満たさない場合は割引が無効になるケースもあります。
そのため、メーカー公式の下取りを利用する際は、条件や利用の流れを確認しておくことが大切です。
下取りの金額相場
家電の下取り金額は、製品の種類や年式、状態によって大きく異なりますが、一般的には数百円～数万円程度が目安とされています。特に大型家電や比較的新しい製品ほど、下取り価格がつきやすい傾向があります。
主な家電ごとの査定金額相場は、以下のとおりです。
|家電の種類
|下取り相場
|冷蔵庫
|1000円～1万円前後
|洗濯機
|1000円～8000円前後
|テレビ
|500円～5000円前後
|エアコン
|2000円～1万円前後
|小型家電
（炊飯器・電子レンジなど）
|0円～3000円前後
たとえば、製造から3年～5年以内で正常に動作する家電であれば、一定の価格がつく可能性があります。一方で、10年以上前の製品や故障している家電の場合は、下取り価格がつかず無料回収やリサイクル回収となるケースも少なくありません。
また、量販店やメーカーのキャンペーンでは、実際の査定額に関係なく「一律◯円引き」といった形で還元されることもあります。そのため、純粋な市場価値だけでなく、キャンペーンの有無も踏まえて判断することが重要です。
●下取りの注意点
家電の下取りは便利でお得に利用できるサービスですが、事前に知っておかないと「想定外の費用がかかった」「トラブルになった」といったケースもあります。スムーズに利用するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが大切です。
ここでは、家電を下取りに出す際の注意点として、以下2つのポイントを見ていきましょう。
・家電リサイクル法
・データ消去・初期化
家電リサイクル法
家電の下取りを利用する際に注意しておきたいのが、家電リサイクル法の対象製品です。
冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビといった家電は、法律により適切なリサイクル処理が義務付けられており、処分時にリサイクル料金が発生します。そのため、下取りであっても無料で引き取ってもらえるとは限らず、以下のような費用がかかるケースがあります。
・リサイクル料金（メーカー・サイズにより異なる）
・収集運搬費（下取り先によって異なる）
各家電のリサイクル料金の目安は、以下のとおりです。
|家電の種類
|リサイクル料金の目安
|冷蔵庫・冷凍庫
|約3000円～5000円
|洗濯機・衣類乾燥機
|約2500円～3500円
|テレビ
|約1500円～3000円
|エアコン
|約1000円～2000円
たとえば、古い冷蔵庫を下取りに出す場合、値引きが適用される一方でリサイクル料金や運搬費が別途請求され、結果的に数千円の負担が発生することもあります。
そのため、下取りを検討する際は「値引き額だけでなく、最終的な支払額がいくらになるのか」を事前に確認しておくことが重要です。
参考：家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）｜経済産業省
データ消去・初期化
パソコンやスマートフォン、スマート家電などを下取りに出す場合は、事前にデータの消去や初期化を行うことが重要です。
これらの機器には個人情報やアカウント情報が保存されていることが多く、そのまま引き渡すと情報漏えいのリスクがあるからです。特に注意したいデータとしては、以下が挙げられます。
・個人情報（氏名・住所・連絡先など）
・クラウドサービスのログイン情報
・写真・動画・書類データ
・Wi-Fi設定や各種アカウント情報
基本的には、デバイス側で初期化（工場出荷状態に戻す）を行えば多くのデータは削除されます。しかし、より安全性を高めたい場合は、専用業者による初期化サービスを検討するのも一つの方法です。
下取り先のメーカーや量販店によっては、データ消去は利用者自身で行うことが前提となっており、責任を負ってもらえないケースもあります。そのため、下取りに出す前に必ずデータを削除し、アカウントのログアウトや連携解除も済ませておくことが重要です。
まとめ
家電の下取りは、新しい製品の購入と同時に不要な家電を引き取ってもらえる便利な仕組みです。特に家電量販店やメーカーのキャンペーンを活用することで、想定以上の値引きを受けられるケースもあります。
一方で、下取りは必ずしも高額になるとは限らず、年式や状態によっては値段がつかないことも珍しくありません。
また、家電リサイクル法の対象製品では別途費用が発生する場合や、データ消去などの事前対応が必要になる点にも注意が必要です。
下取りを検討する際は、金額・手間・条件のバランスを踏まえ、自分にとって最適な方法かどうかを判断することが重要です。