家電の下取りは賢くお得に！ やり方や業者比較、気を付けることまでとことん解説

下取りとは

買取や回収との違い

下取りと買取・回収の違い 項目 下取り 買取 回収 新規購入 必須 不要 不要 金銭の流れ 購入代金から値引き 現金化できる 原則費用が掛かる 査定基準 新規購入がある分、

ゆるめな場合あり 市場価値によるものの、

新しい家電なら高値が付く可能性あり 基本的に査定なし 対象品 購入商品に関連する家電 幅広い家電・製品 不用品全般

下取りの方法

家電量販店

メーカー公式

下取りの金額相場

各家電の下取り相場 家電の種類 下取り相場 冷蔵庫 1000円～1万円前後 洗濯機 1000円～8000円前後 テレビ 500円～5000円前後 エアコン 2000円～1万円前後 小型家電

（炊飯器・電子レンジなど） 0円～3000円前後

※あくまで目安であり、キャンペーンや状態によって変動します。

家電リサイクル法

家電リサイクル法対象製品のリサイクル料金目安 家電の種類 リサイクル料金の目安 冷蔵庫・冷凍庫 約3000円～5000円 洗濯機・衣類乾燥機 約2500円～3500円 テレビ 約1500円～3000円 エアコン 約1000円～2000円

※金額はメーカーやサイズによって変動します。

データ消去・初期化

まとめ