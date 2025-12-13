スマホ選びの新常識!? 本日からゲオがGalaxyリファービッシュ品を販売

「ゲオモバイル」店舗における、

「Samsung Galaxy」シリーズのリファービッシュ品の販売イメージ

中古スマホへの不安を解消

ゲオストアは12月13日に、サムスン電子ジャパン（サムスン）との提携によって、新品でも中古でもない「安心で新しい選択肢」として、メーカー純正パーツで再整備した「Samsung Galaxy」シリーズの、リファービッシュ（整備済み）品の販売を開始する。「Samsung Galaxy」シリーズのリファービッシュ品は、「ゲオモバイル」の一部店舗（全国3拠点）、ゲオの公式オンラインショップ「ゲオオンラインストア」にて取り扱いが開始され、順次拡大を予定している。今回、販売が開始されるリファービッシュ品は、すべての端末で純正の新品バッテリーに交換済みなので、中古スマートフォンにおける最大の不安要素である「バッテリー劣化」を心配することなく、購入直後から新品同様のバッテリー性能で安心して使える。外装の傷や汚れの点検だけでなく、必要に応じて純正の外装パーツそのものを交換して、新品同様の外観基準を満たす状態に再整備しているため、新品に近い品質を保ちつつ新品販売価格の平均7割程度で購入できる。さらに、実際の端末の輝きや手触り、軽快な操作感を店頭で確かめられるほか、「ゲオモバイル」店頭の専門スタッフ「スマホ相談員」による、端末選びやデータ移行、設定の相談といったサポートも受けられる。また、現在は新品市場では流通していない「Samsung Galaxy S22」シリーズや「Samsung Galaxy Z Fold4」といったモデルも取り扱うので、多様なニーズに応えられる。リファービッシュ品の取り扱いを通じて、従来は「バッテリーの持ち」や「見えない不具合」といった懸念から中古スマートフォンを敬遠した人へ、安心して選べる新たな選択肢を提供する。取り扱い機種は、「Samsung Galaxy S」シリーズ（S22／S22 Ultra／S23／S23 Ultra／S23 FE／S24／S24 Ultra／S24 FE）と、「Samsung Galaxy Z」シリーズ（Z Fold4／Z Fold5／Z Fold6／Z Flip4／Z Flip5／Z Flip6）の、全14モデル。取り扱い店舗は、ゲオモバイル川崎ゼロゲート店、ゲオモバイル名古屋大須新天地通店、ゲオ大阪日本橋店の3店舗で、2026年1月からはゲオ北新宿店、ゲオモバイル京都新京極店、ゲオ北九州中津口店、ゲオ那覇新都心店での販売も予定している。